Buchs: Beim Streetworkout wird jeder Ort zum Fitnesscenter

Buchs «Der Schwerkraft Herr werden»: Beim Streetworkout wird jeder Ort zum Fitnessstudio Bis am 24. Juni noch bietet der Verein Street Workout auf dem Jugendpark Buchs kostenlose Open Classes an. Dabei ist nicht nur Muskelmasse wichtig: Für coole Moves müssen Schwung und die Muskeln gut zusammenspielen. Pascal Aggeler 02.06.2021, 05.00 Uhr

W&O

Es ist 18 Uhr am Donnerstagabend im Street Workout Park Buchs, welcher unter der Rheinstrasse liegt. Musik dröhnt aus einer Box und übertönt so das Rauschen der vorbeiziehenden Autos mit peppiger Musik. Während einige Athleten schon unglaubliche Tricks vollführen, als gäbe es keine Schwerkraft, und dabei eine geballte Ladung Körperspannung präsentieren, sind andere noch beim Warm­-up.

Mit Stolz und Freude präsentieren die Street Workout-Athleten ihre Tricks. Bild: Pascal Aggeler

Eric Manser, einer der Gründer des Street-Workout-Vereins und Verantwortlicher für die Trainings, leitete das Work-out an der frischen Luft. Teilnehmen kann jeder am Training, da es in Form einer Open Class geführt wird.

Die Open Classes dauern von 18 bis 20 Uhr und finden jeweils am Donnerstag statt. Der Profi erklärt:

«Street-Workout ist kreatives Training mit eigenem Körper­gewicht.»

Nicht nur Muskelmasse ist wichtig. Schwung und die Muskeln müssen gut zusammenspielen. Bild: Pascal Aggeler

Ursprünglich stammt der Sport aus den USA. Dieser sei immer und überall möglich. «No Excuse», sagt Manser dazu. Was so viel bedeutet wie «keine Ausreden».

Mit Muskeln allein kommt man nicht weiter

Nach dem Warm-up werden die Techniken zu den verschiedenen Tricks geübt. Wie zum Beispiel die menschliche Flagge, im Jargon der Street-Workout-Athleten auch bekannt als «Human Flag». Als zweiter Trick wurde der Muscle-up, eine Erweiterung des Klemmzuges, noch angeschaut. Manser sagt:

«Die Technik und richtige Ausführung sind sehr wichtig. So verletzt man sich nicht und die Tricks gelingen besser.»

Nur mit viel Fleiss und Schweiss sind solche coolen Moves möglich. Bild: Pascal Aggeler

Bei den Übungen müssen nämlich Schwung und Kraft perfekt getimet sein und die Muskeln müssen richtig koordiniert werden. «Blosse Muskelmasse bringt einen in diesem Sport allein nicht weiter», erklärt Eric Manser. Koordination und viel Übung seien ebenso wichtig.

Eine einzigartige Stimmung und jeder hilft jedem

«Da kommt man schnell mal ins Schwitzen», sagt einer der Athleten, während er sich den Schweiss von der Stirn wischt. Auf die Frage,was ihm besonders am Street-Work-out gefällt, antwortet er:

«Die Stimmung und die Leute. Hier hilft jeder jedem und man kann viel voneinander lernen, aber natürlich auch mit den Tricks seinen Freunden zu imponieren, ist cool.»

Auch der Leiter Eric Manser, welcher den Sport schon etliche Jahre leidenschaftlich betreibt, teilt diese Ansicht. «Beim Street-Workout ist die Stimmung einzigartig. Jeder bringt jedem etwas bei und man hilft sich gegenseitig.» «Each one teach one», heisst die Devise. Dabei spielt auch das Alter keine Rolle, denn es sei nie zu spät, etwas Neues zu lernen, betont Manser.

Ob jung oder alt: Beim Street Workout spielt das Alter keine Rolle. Bild: Pasca Aggelerl

Bis zum Schluss des Trainings Vollgas

Bis zuletzt kitzelt Eric Manser die Energiereserven aus den Kursteilnehmenden und spornt diese immer wieder an. «Es ist auch wichtig, sich immer wieder gegenseitig zu motivieren», sagt der Street-Work-out-Mitbegründer, während er in die Hände klatscht. Für ihn ist Street-Work-out eine Lebensart und grosse Leidenschaft. Bei jedem der Trainings ist er mit Herzblut dabei.

«Es ist auch wichtig, sich gesund zu ernähren, um so fit zu bleiben.»

Aber nicht nur Open Classes bietet der Verein an. So gibt es auch spezifische Kurse, in denen nur ein Trick ganz genau unter die Lupe genommen wird. Zusätzlich unterstützt bei der Belebung der 63 Freiluftparks wird der Verein von der Migros-Kulturprozent.

Zum Abschluss wurden die bereits brennenden und erschöpften Muskeln noch ausgedehnt. Um 20 Uhr gingen dann alle in den wohlverdienten Feierabend.