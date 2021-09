Buchs Der «schlaue Fuchs» kam schon vor 45 Jahren ins Buchser Einkaufszentrum Die Interessengemeinschaft Einkaufszentrum Buchs zeigte sich im Jahr 1976 mit einer sympathischen Aktion besonders kreativ. Hansruedi Rohrer Jetzt kommentieren 13.09.2021, 18.15 Uhr

Die Igeb startete 1976 mit Aktionen für die Kundschaft, wie etwa die Abgabe von Schoggiherzen im Mai zum Muttertag. Ins Leben gerufen wurde damals der heute wieder bekannte Slogan mit dem «schlauen Fuchs». Bilder: Archiv Hansruedi Rohrer

Die damalige Interessengemeinschaft Einkaufszentrum Buchs (Igeb) organisierte während des ganzen Jahres 1976 verschiedene Aktionen für die Kundschaft. Damals war auch noch der Einkauf jeden Mittwochabend aktuell und stiess auf allgemeines Interesse. Vor allem aber wurde in jenem Jahr der heute wieder aufgenommene Slogan «Der schlaue Fuchs kauft in Buchs» erstmals kreiert und propagiert. Dazu waren entsprechende Plakate an den Geschäften zu sehen. Der Fuchs war ebenfalls auf Zündholzbrieflein abgebildet. Ende Mai 1976 versammelten sich die Igeb-Mitglieder zur Generalversammlung unter der Leitung ihres Präsidenten Fredy Hanselmann im Restaurant Schneggen. Zur Diskussion gelangten unter anderem die bereits gestarteten und noch bevorstehenden Aktionen, wobei festgestellt werden konnte, dass die bereits vergangenen Aktivitäten beachtlichen Anklang fanden. Zum Thema «Parkplätze» wurde an diesem Abend auch ersichtlich, dass die Igeb keine Lösung im Alleingang suchte, sondern in Zusammenarbeit mit der Gemeinde einen Weg finden wollte.

Den Frühlingsbeginn mit 8000 Rosen eingeläutet

Zum Frühlingsanfang gab es rote Rosen als Aufmerksamkeit. Bilder: Archiv Hansruedi Rohrer Der Nikolaus besuchte am 6. Dezember das Einkaufszentrum. Den Herbstbeginn feierte die Igeb mit dem Ausschank von Most ab Presse. Für die Süssmostaktion wurde ein vierspänniges Pferdefuhrwerk engagiert.

Beim Einkaufsbummel erhielten alle Kunden am Samstag, 20. März 1976 in jedem Igeb-Geschäft eine Rose geschenkt als Aufmerksamkeit für die Treue zum Einkaufszentrum Buchs. Der Anlass war auch dazu angetan, sich bei der Kundschaft auf sympathische Art in Erinnerung zu rufen. An jenem Tag wurden 8000 rote Rosen verteilt. Die nächste Aktion stand am Samstag, 8. Mai 1976 bevor: «Muttertag im Einkaufszentrum Buchs» wurde angekündigt. Und so schenkten die Geschäfte jeder Mutter ein Schoggiherz.

Zum Herbstbeginn wurde am 22. und 25. September jeweils nachmittags gratis frischer Süssmost ab Presse an die Bevölkerung ausgeschenkt. Transportiert wurde das Getränk mit einem vierspännigen Fuhrwerk, das an diversen Orten an der Bahnhofstrasse und anderswo Halt machte.

Samichlaus und Weihnachtszeitung als Höhepunkt

«Der schlaue Fuchs»: das Plakat war 1976 auch beim Kaufhaus Vilan (vorher Modern). Bilder: Archiv Hansruedi Rohrer

Am 24. November erschien die von der Igeb herausgegebene «Buchser Weihnachtszeitung» mit einem Vorwort von Gemeindammann Hans Rohrer. Auch gab es im Blatt Geschichten zur Adventszeit, Bastelanregungen für lange Winterabende und natürlich Werbung.

Und dann kam der 6. Dezember, als die Kinder scharenweise die weihnachtlich geschmückte Bahnhofstrasse säumten. Der weissbärtige Nikolaus im scharlachroten Kapuzenmantel kam nämlich mit einem kleinen, von Ponys gezogenem Wagen und verteilte Nüsse und Mandarinen. Auch machte er einen Abstecher ins Altersheim, sehr zur Freude der Bewohner. Eingeweihte wollten den Nikolaus durch Bart und Schminke als Igeb-Geschäftsmann erkannt haben, dessen Vorname auch mit dem Buchstaben N begann.

