BUchs Das Fabriggli hat das Beste aus der Situation gemacht Für die Werkschauen und Eigenproduktionen der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen musste das Fabriggli umdisponieren. Zwei Werkschauen wurden gefilmt, eine Produktion wird verschoben und eine hofft auf die Durchführung im Mai. Alexandra Gächter 08.04.2021, 12.00 Uhr

Die Gruppe Spiel-Garten durfte ihre Aufführung im Fabriggli in Buchs nicht vor Publikum aufführen. Doch der Videodreh war ein Erlebnis für alle und entschädigt für das Verpasste. Bild: PD

Seit Oktober letzten Jahres spielen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Werdenberger Kleintheater Fabriggli in Buchs unter fachkundiger Leitung Theater. Die Gruppen sind unterteilt nach Alter: Der Spiel-Garten ist für die fünf- bis achtjährigen Kinder, der Spiel-Raum für die neun- bis zwölfjährigen, der Spiel-Platz ist für Jugendliche und die Spiel-Bude für junge Erwachsene.

Am Freitag, 9. April, und Samstag, 10. April, hätten die Werkschauen der Gruppen Spiel-Garten und Spiel-Raum stattgefunden. Da die Coronapandemie diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, musste sich das Fabriggli Buchs eine geeignete Alternative überlegen.

Videodreh ist wertvolle Alternative

«Wir bedauern, dass wir die ursprünglich geplanten Werkschauen nicht mit Publikum durchführen dürfen. Die Aufführung am Schluss rundet das Erlebnis Theater ab und ist jeweils eine wertvolle Erfahrung für die Kinder», sagt Fabriggli-Präsidentin Katharina Schertler Secli.

Um die Werkschauen der Kinder nicht gänzlich streichen zu müssen, hat sich das Fabriggli-Team entschieden, die Aufführungen mit den Titeln «Bühnenzauber» (Spiel-Garten) und «Spielfreude» (Spiel-Raum) auf Video aufzunehmen und online zu stellen. «Der Videodreh ist eine wertvolle Alternative. Es ersetzt zwar nicht das Live-Erlebnis, aber es setzt dennoch Adrenalin frei und ist aufregend für die Kinder», sagt Katharina Schertler Secli.

Der Weg ist das Ziel

Die Werkschau der Kinder – ob vor Publikum oder auf Video aufgenommen – habe keinen Anspruch auf Vollständigkeit. «Wir sind mit den jüngsten Kindern sehr prozessorientiert unterwegs. Der Weg ist das Ziel, das heisst dass das Spielen wichtig ist und nicht das Resultat.»

In der Gruppe Spiel-Platz feilen Jugendliche im Oberstufenalter seit Oktober an ihrem Stück. Die unter 16-Jährigen durften die ganze Zeit proben, wenn auch mit Maske. Zeitweise waren Leitpersonen oder einige Jugendliche in Quarantäne. Katharina Schertler Secli:

«Dieser Umstand hat die Probezeit erschwert.»

Vorgesehen war, dass die Gruppe Spiel-Platz ihre Eigenproduktion im Mai vorführt. Nun wurde sie auf den 10. und 12. Juni verschoben. Das Fabriggli hegt die Hoffnung, dass im Juni vor einem kleinen Publikum gespielt werden darf. Vielleicht nur mit 50 Personen, vielleicht draussen. Falls das auch nicht geht, wird auch das Theater der Oberstufenschülerinnen und -schüler gefilmt. Eine weitere Verschiebung kommt hingegen nicht in Frage, da die Jugendlichen im Sommer weiterführende Schulen oder Lehren beginnen, was eventuell zu Wegzügen oder zumindest zu einer komplizierten Planung führen würde.

Vorbereitungsarbeiten für den Videodreh der Gruppe Spiel-Garten im Fabriggli. Bild: PD

Eine Verschiebung kommt nicht in Frage

Die jungen Erwachsenen, welche über 16 Jahre alt sind, proben ebenfalls seit Oktober. Sie hatten die schwersten Bedingungen, da ein Teil von ihnen bereits über 20 Jahre alt ist. «Lange Zeit trafen sie sich nur digital. Diese Zeit nutzten sie, um ein eigenes Stück zu schreiben und sich mit dem gewählten Thema auseinanderzusetzen», so Katharina Schertler Secli. Vor rund einem Monat begannen sie, sich in Fünfergruppen zu treffen und zu proben. Bis jetzt konnten sie noch nie alle zusammen drinnen auf der Bühne stehen.

Seit Kurzem dürfen die jungen Erwachsenen zumindest draussen alle zusammen proben. Trotz diesen Widrigkeiten sind die Vorstellungen der Spiel-Bude für den 20. und 29. Mai geplant. Aufgrund von Matura- und Lehrabschlussprüfungen kommt eine Verschiebung der Vorstellung nicht in Frage. Die Form der Vorstellung ist auch hier noch unklar. Mit oder ohne Publikum, drinnen oder draussen oder ebenfalls als Videodreh. Katharina Schertler Secli sagt:

«Wir haben viel gelernt in diesem und im vergangenen Jahr.»

Immer wieder mussten sie und ihr Team sich den verschiedenen Bestimmungen anpassen. «Rückblickend hätten wir die Werkschauen und Eigenproduktionen anders geplant. Wenn wir im Oktober gewusst hätten, dass im Frühling 2021 die Situation so ist wie sie ist, hätten wir nur kleine Stücke für vier bis fünf Personen ausgewählt. Irgendwann war es zu spät, alles über den Haufen zu werfen. Nun machen wir halt das Beste aus der momentan schwierigen Situation», sagt die Fabriggli-Präsidentin.