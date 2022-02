Buchs Das Buchserfest 2022 findet statt: Ab dem 1. März sind Anmeldungen möglich Nach zwei Pandemie-bedingten Absagen freut sich das OK Buchserfest, die 38. Ausgabe anzukündigen. Anmeldungen werden ab 1. März online entgegengenommen. Die grösste Strassenveranstaltung der Region findet am Samstag, 27. August, im Buchser Zentrum statt. 18.02.2022, 16.42 Uhr

Positive News: Nach zwei Jahren Unterbruch findet das Buchserfest in diesem Jahr wieder statt. Bild: PD

Die am 16. Februar seitens des Bundesrats kommunizierten Lockerungen im Rahmen des Coronavirus-Pandemie bringen Klarheit und Planungssicherheit für Organisatoren. Gemäss Beschluss entfällt die Bewilligungspflicht für Grossveranstaltungen per sofort. Das OK Buchserfest öffnet nach Aufhebung der Massnahmen für Veranstaltungen am 1. März das Anmeldeportal unter www.buchserfest.org. Vereine und Partner können ihr Interesse an einer Teilnahme bis Ende Mai einreichen. Das geht aus einer Medienmitteilung des OK hervor.