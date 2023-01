Kleintheater Fabriggli Buchs: Frischer Rock und Pop

Buchs Bühne frei: Frischer Rock und Pop aus der Heimat im Kleintheater Fabriggli Am Samstag, 21. Januar, treten im Fabriggli um 20 Uhr die beiden Bands The Better Me und Rotation auf. Dabei wird auch ein neues Musikvideo vorgestellt. Armando Bianco 14.01.2023, 05.00 Uhr

Die regionale Band The Better Me mit dem Buchser Sänger Till Hornung (Zweiter von links). Bild: PD

«Wir lieben Musik und machen unser Ding», lautet der Slogan der Band The Better Me. Die Rock-Pop-Formation mit Mitgliedern aus dem Werdenberg und Sarganserland steht für rockig-melodiösen Sound mit Gitarre, Bass und Schlagzeug. Frontmann ist der in Buchs wohnhafte Till Hornung.

Er sagt von sich, dass er schon immer gerne und viel gesungen hat. Seine erste Band hat er mit 15 Jahren gegründet. Musik ist für ihn ein wichtiger Teil seines Lebens:

«Wir versuchen, mit spannenden Riffs, Akkorden und Harmonien trotzdem eingängige und sehr gut gemachte Musik mit Tiefgang zu erzeugen.»

Von Bedeutung sind auch die Texte, in welchen die Formation ihre Botschaften verbreitet. Ihr gehören weiter auch Sandro Bigger aus Sargans, Ronny Pinggera aus Mels und Martin Mäder aus Vättis an.

Stilistisch ist die Band irgendwo zwischen Red Hot Chili Peppers, Oasis, The Police und einem Hauch von Nirvana zu Hause. Sie wurde 2020 gegründet.

Die Mitglieder sind erfahrene Musiker, die selbst schon in verschiedenen anderen Formationen gespielt haben, bevor sie sich zufällig Ende 2019 in dieser Konstellation zusammengefunden haben. Im Fabriggli zeigen die Musiker an ihrem Konzert dem Publikum gleich auch das neue Musikvideo.

Vielseitiger Sound mit herausragender Stimme

In den Abend startet der Konzertanlass im Fabriggli mit Rotation, einer vierköpfigen Band, bestehend aus Remo Habegger, Sennwald, Reto Schwendener aus Gams, wohnhaft in Nendeln, Olivia Hutter aus Oberriet, wohnhaft in Mauren, und Pascal Iten, Walenstadt.

Band Rotation mit Reto Schwendener aus Gams (Zweiter von links) und Remo Habegger, Sennwald (rechts). Bild: PD

Mit eigenen Songs und auserwählten Covers verfügt das Quartett über ein breites musikalisches Programm, von Funk, Pop über Rock bis hin zu etwas Country ist für jeden Geschmack etwas dabei. Frontfrau Olivia Hutter besticht dabei mit einer speziell herausragenden Stimme.

Die Gitarristen sind gleichzeitig auch die Bassisten. Das gibt der Band Rotation die Möglichkeit zu mehr Individualität. Die Freude und die Emotionen sind in ihren Songs hör- und spürbar.