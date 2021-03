Buchs Budget übertroffen: Die Jahresrechnung der Stadt schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 2,38 Millionen Franken ab Vorgesehen war ein Ertragsüberschuss von 61'300 Franken. Das Budget wurde somit um 2,32 Millionen übertroffen. Dieser Gewinn wird dem Eigenkapital zugewiesen. Heini Schwendener 10.03.2021, 09.28 Uhr

Die Stadt Buchs kann einen erfolgreichen Rechnungsabschluss für das vergangene Jahr präsentieren. Bild: PD

Die Erfolgsrechnung 2020 der Stadt Buchs schliesst bei Aufwendungen von 78,206 Mio. Franken und Erträgen von 80,589 Mio. Franken mit einem Ertragsüberschuss von 2,383 Mio. Franken ab. Dies gab die Stadt Buchs am Mittwochmorgen bekannt. Budgetiert hatte die Stadt einen Ertragsüberschuss von 61300 Franken. Gegenüber dem Budget ist das eine Besserstellung von 2,321 Mio. Franken. Dieser Ertragsüberschuss soll dem Eigenkapital zugewiesen werden. Somit beträgt das zweckfreie Eigenkapital per 31. Dezember 2020 55,643 Mio. Franken.

Die Investitionsrechnung weist Brutto-Ausgaben von 7,957 Mio. und Brutto-Einnahmen von 2,816 Mio. Franken aus. Das ergibt Netto-Ausgaben von 5,140 Mio. Franken. Den Investitionen stehen 5,013 Mio. Franken (Vorjahr 4,764 Mio.) Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen gegenüber.

Jahresrechnung EW Buchs liegt unter den Erwartungen

Das Geschäftsjahr 2020 für das EW Buchs müsse insgesamt als durchzogenes Jahr bezeichnet werden, heisst es in den Mitteilungen der Stadt Buchs. Es resultierte zwar ein positives Jahresergebnis in der Höhe von 559'448 Franken, dieses liegt aber um 2'470'398 Fraken unter dem ursprünglich budgetierten Jahresergebnis von 3'029'846 Franken. In der Medienmitteilung heisst es weiter: «Hauptgründe für dieses Ergebnis sind einerseits wichtige Investitionen des EW Buchs in die Zukunft des Unternehmens und andererseits die Auswirkungen der Corona-Pandemie in verschiedenen Geschäftsbereichen.»

Es wird folgende Gewinnverwendung vorgeschlagen: Gewinnanteil an die Stadt Buchs 400'000 Franken; Zuweisung an Bilanzüberschuss (betriebliche Reserven) 159'448 Franken.