Buchs Buchserfest findet auch 2021 nicht statt Das OK Buchserfest hat schweren Herzens die diesjährige Auflage der grössten Strassenveranstaltung der Region abgesagt. Mit viel Vorfreude und Hoffnung kommunizieren die Verantwortlichen jedoch bereits die nächste Ausgabe vom Samstag, 27. August 2022. 29.04.2021, 15.16 Uhr

Dieses Jahr wird es wieder kein Buchserfest geben. Archiv

(pd/wo) Die aktuell geltenden Bestimmungen bezüglich Covid-19-Pandemie sowie die derzeit verfügbaren Perspektiven lassen eine Planung und Durchführung des Buchserfests am letzten Samstag im August erneut nicht zu. Dies schreibt das OK Buchserfest in einer am Donnerstag verschickten Medienmitteilung.