Big-Band-Weekend in Buchs

Buchs Big-Band-Sound unter dem weissen Segeldach: Bunter Mix an Solokünstlern und Bands zog ein durchmischtes Publikum an Das Big Band Weekend ist inzwischen ein fester Bestandteil der rund 40 Konzertveranstaltungen, die vom Mai bis September jeweils am Mittwoch und am Freitag in der Gass über die Bühne gehen. Einige Künstlerinnen und Künstler sowie Bands aus verschiedenen Musikrichtungen gaben im Rheintal ihre besten Klänge preis. Ramona Riedener 24.08.2022, 05.00 Uhr

Die Big Band Liechtenstein begeisterte mit ihrer Spielfreude. Bild: PD

Nach den warmen, oft tropischen Sommernächten der letzten Wochen hat beim Publikum unter dem weissen Segeldach in der Gass, dem Treffpunk für Jung und Alt im Zentrum der Buchser Einkaufsmeile, ein sichtbarer Garderobenwechsel stattgefunden. Nach der Enttäuschung vom Vortag, an dem das Konzert der Big Band Rheintal wegen stürmischem Dauerregen gar abgesagt werden musste, war der Wechsel zu Jacke, Mantel und Schal wohl das kleinere Übel und für Liebhaberinnen und Liebhaber von Big Band Sound kein Grund, zu Hause zu bleiben.

So startete die Big Band Liechtenstein vor zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer mit ihrem Konzert in ein etwas verkürztes Big Band Weekend. Die ambitionierten Musiker der Amateurband begeisterten durch ihre Spielfreude, mit der sie das abwechslungsreiche Repertoire an zeitgenössischem Jazz-Sound zum Besten gaben. Klangvolle Solis trugen das Übrige zu einem gelungenen Konzertabend bei. Es erstaunt nicht, dass die Band, die nächstes Jahr ihr 40-Jahr-Jubiläum feiert, sich weit über die Landesgrenze hinaus mit ihrem Groove einen Namen gemacht hat. Mit strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen wurden die Gäste am Sonntagmorgen belohnt, als die Big Band Swing Werk Vorarlberg mit einem abwechslungsreichen Konzertprogramm und Jazz-Grooves vom Feinsten zu begeistern wusste und das Big Band Weekend mit einigen Highlights würdevoll abschloss.

Ein Treffpunkt für Jung und Alt

Das Big Band Weekend, in der Regel eine Woche vor dem Buchserfest, ist inzwischen ein fester Bestandteil der rund 40 Konzertveranstaltungen, die vom Mai bis September jeweils am Mittwoch und am Freitag in der Gass über die Bühne gehen. Ein bunter Mix an Solokünstlern und Bands aus verschiedenen Musikrichtungen zieht jeweils ein ebenso durchmischtes Publikum an den Ort der Begegnung im Herzen von Buchs. Noch vor etwa einem Jahrzehnt war da die Vision des Bauherrn und Investors Arthur Gassner, das Zentrum von Buchs zu beleben und einen Ort für alle zu schaffen.

Nachdem «d’Gass» am 28. November 2014 mit einem grossen Fest eingeweiht wurde, haben sich die Ideen rund um die Begegnungszone stets entwickelt. Am 2. Juni 2020 wurde die GmbH aufgelöst und der Verein d’Gass gegründet, der für ein vielfältiges Kulturangebot sorgt. Unter freiem Sternenhimmel oder geschützt vor Sonne und Regen unter dem weltweit einzigartigen flexiblen Membrandach, zwischen den eleganten Glasfassaden der Gastrobetriebe, die für das leibliche Wohl sorgen, geniessen nun die grossen und kleinen Gäste das einmalige Ambiente der Buchser Piazza Grande.