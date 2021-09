Brandschutz wird erfüllt: Hochhaus «Chez Fritz» ist sicher

Buchs Bestimmungen zum Brandschutz sind erfüllt: «Chez Fritz»-Hochhaus ist sicher Für einen allfälligen Notfall steht der Feuerwehr ein eigener Zugang zur Verfügung. Robert Kucera 16.09.2021, 16.31 Uhr

Für einen Ernstfall im Hochhaus Chez Fritz benötigt die Feuerwehr Werdenberg Süd keine neuen Geräte. PD

Über das geplante Hochhaus «Chez Fritz» wird seit jenem Augenblick, als das Baugesuch eingereicht und die Visiere aufgebaut wurden (W&O vom Dienstag, 24. August), eifrig diskutiert. Das Hochhaus mit seinen stolzen 64 Metern Höhe trifft nicht jedermanns Geschmack.

Die ablehnende Haltung gegenüber diesem Koloss im Buchser Zentrum hat zahlreiche Gründe. So ist beispielsweise die Rede davon, dass so ein hohes Gebäude nicht ins Ortsbild passt. Für andere stellt das Hochhaus einen unwillkommenen Schattenspender für die umliegenden Gebäude dar.

Reichen die Gerätschaften der Feuerwehr im Notfall?

Über Geschmack und ob einem etwas gefällt oder nicht, lässt sich bekanntlich streiten. Nicht aber, wenn es um die Sicherheit geht. So hat ein Leser des W&O kürzlich in einem Leserbrief festgehalten, dass die Feuerwehr Werdenberg Süd mit seinen bereits beachtlichen Gerätschaften auf ein Gebäude mit 64 Metern Höhe nicht vorbereitet sei. In den Raum stellt der Leserbriefschreiber ausserdem, dass die Feuerwehr deswegen neues Material anschaffen müsse – nur wegen dieses einzigartigen Exponats, wie er das Hochhaus bezeichnet.

Doch sowohl die Buchser Steuerzahler als auch die künftigen Nutzer des «Chez Fritz»-Hochhauses können beruhigt sein: Es sind keine Investitionen nötig und die Sicherheit des Gebäudes ist gewährleistet. Wie Daniel Knöpfel, Bausekretär der Stadt Buchs, dem W&O gegenüber mitteilt, wurde der Brandschutz bereits im Planungsstadium seitens der Bauherrschaft berücksichtigt. «Besondere Aufmerksamkeit erfordern Fluchtwege wie Treppenhäuser, Korridore und Ausgänge. Sie sind so anzulegen, dass sie jederzeit rasch und sicher benutzt werden können», gibt Knöpfel weiter Auskunft.

Separater Aufzug nur für die Feuerwehr

Zudem gelten in der Schweiz für Hochhäuser (ab 30 Meter Höhe) spezielle Bestimmungen. So sind Sicherheitstreppenhäuser gefordert, die gegen das Eindringen von Rauch und Feuer durch Schleusen und mechanische Belüftung geschützt sind. Doch das ist noch nicht alles, worauf der Bauherr vom «Chez Fritz»-Hochhaus zu achten hat und die Stadt Buchs letztlich überprüft. Bausekretär Daniel Knöpfel erklärt: «Der Feuerwehr Werdenberg Süd muss ein Feuerwehraufzug zur Verfügung stehen. Dieser muss so konstruiert und abgesichert sein, dass ihn die Feuerwehr Werdenberg Süd im Brandfall für ihren Einsatz oder zur Evakuierung jederzeit verwenden kann.»