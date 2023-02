ARA Buchs: Ausbau ist umweltverträglich

Am 15. Mai 2022 haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Buchs, Grabs und Sevelen an der Urne Ja gesagt zur 2. Ausbauetappe der ARA Buchs. Insgesamt 26,2 Millionen Franken sind dafür vorgesehen, zu genehmigen waren an jener Urnenabstimmung noch 25,457 Millionen Franken. Die Kosten verteilen sich auf die Verbandsgemeinden wie folgt: Buchs 11,385 Millionen Franken; Se­velen 8,262 Millionen Franken; Grabs 5,810 Millionen Franken. Die Hauptgründe für den Erneuerungs- und Erweiterungsbedarf der ARA Buchs sind: das prognostizierte Bevölkerungswachstum; das Alter der Anla­ge (verschiedene Anlageteile haben ein Alter erreicht, bei dem ein Ersatz oder Modernisierungsmassnahmen unumgänglich werden); Vorgaben des Gewässerschutzgesetzes. (she)