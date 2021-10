Dioxin-Belastung im Umfeld der Buchser KVA wohl kaum nennenswert

Buchs Dioxin-Belastungen im Umfeld der KVA wohl kaum nennenswert Der Boden rund um den Standort des Vereins für Abfallbewirtschaft (VfA) in Buchs wird auf den Schadstoffe Dioxin untersucht. Gewisse Belastungen können nicht ausgeschlossen werden, gross dürften sie aber wohl eher nicht ausfallen.

Armando Bianco 19.10.2021, 05.00 Uhr

Wann genau der Boden rund um die Anlage der VfA untersucht wird, steht noch nicht fest. Archivbild: Heini Schwendener, 12.05.2016

Die vergangene Woche bei Bodenuntersuchungen entdeckten Dioxinbelastungen in der Nähe einer KVA in Lausanne haben schweizweit zu Diskussionen geführt. Im Kanton St. Gallen soll nun der Boden rund um die Standorte der verschiedenen KVA, darunter auch derjenige des Vereins für Abfallbewirtschaft (VfA) in Buchs auf diese Schadstoffe untersucht werden. Ein exakter Termin steht noch nicht fest, da die kantonale Kampagne seriös vorbereitet werden muss, um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten.