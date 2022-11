Buchs: Lehrer Schwendener geht nach 41 Jahren in Pension

«Bei meinen eigenen Kindern war ich wahrscheinlich etwas erziehungsmüde»: Hansjakob Schwendener geht nach 41 Jahren als Lehrer in Pension

Hansjakob Schwendener ging nach 41-jähriger Tätigkeit als Oberstufenlehrer in Pension. In all seinen Jahren hat er 1500 Schüler als Lehrer durch die Oberstufenzeit begleitet.