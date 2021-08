Einbruch in Kellerabteil in Buchs: E-Bike wurde gestohlen

Buchs Bei einem Einbruch in ein Kellerabteil wurde ein E-Bike gestohlen Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich mit Gewalt Zugang in ein Mehrfamilienhaus in Buchs und «bediente» sich im Keller. 17.08.2021, 09.26 Uhr

Die unbekannte Täterschaft wuchtete die Eingangstüre zum Treppenhaus auf. Symbolbild Kapo SG

(wo) In der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 22 Uhr und 6.50 Uhr, ist eine unbekannte Täterschaft in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses am Röllweg eingebrochen.