René Düsel aus Buchs stellt an der Triennale aus

Buchs/ Bad Ragaz René Düsel verbindet Himmel und Erde mit seiner Kunst an der Triennale Für den Buchser Künstler René Düsel ist es eine grosse Ehre an der achten Triennale in Bad Ragaz, der grössten europäischen Freiluftausstellung mit 400 Kunstobjekten von 83 Künstlern aus 16 Ländern, seine Kunstwerke ausstellen zu dürfen. Esther Wyss 07.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

René Düsel erklärt anlässlich der Vernissage den Besuchern seine Skulptur «Dynamik». Bild: Esther Wyss

Die Kunstwerke von René Düsel sind am Eingang zum Giessenpark in Bad Ragaz perfekt platziert. Der Blick entlang der fünf Himmelsleitern reicht zu den Baumkronen, schweift weiter in den blauen Himmel und zu den weissen, bauschigen Wölkchen, die gemächlich vorüberziehen. Neben den Himmelsleitern aus Kastanienholz schraubt sich die Skulptur «Dynamik», aus Nussbaumholz empor. Mit visueller Dynamik schafft Düsel eine Verbindung zwischen Himmel und Erde.