Buchs Aus für die Privatanlieferung: Die Kehrichtverwertungsanlage eliminiert mit dieser Massnahme ein Sicherheitsrisiko Die Verkehrssicherheit und die Abläufe auf dem Areal der Buchser KVA sollen verbessert werden. Grüngut kann weiterhin angeliefert werden, Privatanlieferungen von Kehricht werden aber in Zukunft nicht mehr möglich sein. Heini Schwendener 22.01.2021, 11.29 Uhr

Die KVA Buchs plant eine neue Verkehrsführung auf ihrem knapp bemessenen Firmengelände. Bild: Heini Schwendener

Beim ersten Corona-Lockdown im Frühjahr 2020 wurde die Privatanlieferung von Sperrgut bei der Kehrichtverwertungsanlage (KVA) Buchs und bei der Sortieranlage Sennwald eingestellt. Durch diese Massnahme schützte sich der systemrelevante Betrieb, der immer funktionieren muss, vor zu vielen Kontakten und damit der Gefahr, das Coronavirus im Betrieb zu haben.

Nun haben wir wieder einen kleinen Lockdown. Das ist jedoch nicht der Grund, warum seit dem 18. Januar in der KVA Buchs keine Privatanlieferungen von Kehricht mehr angenommen werden.

Privatanlieferungen stellen auch ein Sicherheitsrisiko dar

Urs Brunner, Vorsitzender der Geschäftsleitung des VfA Buchs. Bild: Heini Schwendener

Für diese Massnahme gibt es gemäss Urs Brunner, Vorsitzender der Geschäftsleitung des Vereins für Abfallentsorgung (VfA), verschiedene Gründe. Einerseits hätten in den vergangenen Jahren immer weniger Private Kehricht (Sperrgut) direkt in der KVA angeliefert. Andererseits gebe es in der Region – so auch in Buchs – viele private Entsorgungsunternehmen, die erst noch besser für die Privatanlieferung ausgestattet sind, als die KVA Buchs. Schon lange sei es längerfristig darum das Ziel des VfA, der die KVA betreibt, diese Privatanlieferungen zu stoppen.

Insbesondere das Sicherheitsrisiko auf dem knapp bemessenen Firmengelände der KVA Buchs habe schliesslich zum Beschluss geführt, Kehricht-Privatanlieferungen nicht mehr zuzulassen, erklärt Urs Brunner. Es gebe immer wieder gefährliche Situationen, wenn Private mit ihren Autos und Anhänger Sperrgut anlieferten. Viele der Autofahrer seien sich nicht gewohnt, mit dem Anhänger zu manövrieren, insbesondere zwischen den 40-Tönnern, die Kehricht in Buchs anliefern.

Solche Situationen auf dem KVA-Gelände in Buchs sind nicht nur gefährlich, sondern sie zehren zuweilen auch an den Nerven der Berufschauffeure mit ihren grossen Kehrichtlastwagen, die unter Zeitdruck stehen.

Auf dem KVA-Areal in Buchs verkehren nun keine Privatanlieferer von Kehricht mehr zwischen den schweren LKW der Abfuhrunternehmen. Bild: Heini Schwendener

Grüngut darf weiterhin zur KVA Buchs gebracht werden

Ausgenommen von dieser neuen Regelung ist die Anlieferung von Grüngut. Diese ist weiterhin erlaubt, denn die Grüngutanlieferer und die schweren Kehrichtlastwagen kommen sich nicht gegenseitig ins Gehege. Auch in der Sortieranlage Sennwald können Privatpersonen weiterhin ihren Kehricht anliefern, weil dort kein Sicherheitsrisiko wie auf dem KVA-Gelände in Buchs besteht. Laut Aussage von Urs Brunner werden auf dem KVA-Gelände ausserdem Verkehrsmassnahmen geplant und umgesetzt. Eine Umstellung auf Einbahnverkehr brächte mehr Sicherheit und würde die Ablieferung beschleunigen.