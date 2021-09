Kantonspolizei fängt in Buchs einen verirrten Jungschwan ein

Buchs Auf Erkundungstour: Kantonspolizei bringt Jungschwan in den Werdenbergersee zurück Ein Jungschwan hat sich am letzten Freitag auf eine Erkundungstour in ein Buchser Quartier begeben. Die Kantonspolizei St. Gallen hat den Schwan eingefangen - mit telefonischer Unterstützung durch den Wildhüter. 26.09.2021, 18.40 Uhr

Fachmännisch angepackt dank telefonischer Unterstützung durch den Wildhüter: Ein Kantonspolizist holte einen verirrten Jungschwan aus einem Buchser Quartier ab. Bild: Kapo SG

Der Schwanennachwuchs vom Werdenbergersee hat in den letzten Jahren oft für Schlagzeilen gesorgt – beispielsweise durch Ausflüge in nahe gelegene Quartiere. Auf so eine Erkundungstour hat sich am letzten Freitag erneut ein Jungtier begeben, wie die Kantonspolizei auf ihrer Facebook-Seite berichtet.

Wohlbehütet zurück: Der Jungschwan dreht nun wieder seine gewohnten Bahnen im Werdenbergersee. Bild: Kapo SG

Die Kantonspolizei hatte am Freitagnachmittag die Nachricht erhalten, dass sich ein Jungschwan in einen privaten Garten in Buchs verirrt hatte. Da der zuständige Wildhüter das Tier nicht selbst abholen konnte, nahmen man die Rettungsaktion selbst in die Hand.

Fachmännisch Hand angelegt

Unterstützt durch Anweisungen durch den Wildhüter fingen die Gesetzeshüter den Schwan kurzerhand selbst ein und legten fachmännisch Hand an. Sie konnten das Jungtier gesund zurück in seine Heimat, den Werdenbergersee, bringen. Dort zieht der Jungschwan nun wieder wie gewohnt seine Bahnen. (ab)