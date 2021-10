Buchs Arbeiten am Gasthaus im Endspurt: Die «Traube» in Buchs soll bald wieder eröffnet und «mit Herz gefüllt» werden Nach Abschluss der Renovationsarbeiten sollen im Gasthaus Traube wieder Gäste empfangen werden. Weil das denkmalgeschützte Haus statisch in schlechterer Verfassung war als zunächst angenommen, dauern die Arbeiten etwas länger. Das Team der «Traube» freut sich darauf, bald loszulegen. Corinne Hanselmann Jetzt kommentieren 20.10.2021, 17.09 Uhr

Kathrin Schertler Secli (von links), Marco Planitzer und Daniel Gundling freuen sich auf die Eröffnung der «Traube». Bild: Corinne Hanselmann

Auf der Baustelle im und ums Gasthaus Traube in Buchs herrscht geschäftiges Treiben. Noch ist es schwer vorstellbar, dass hier bald wieder Gäste ein- und ausgehen und mit Gerichten aus der «Trauben»-Küche und feinen Tropfen aus dem Weinkeller verwöhnt werden.

Doch das wird sich in den kommenden Wochen ändern. Kathrin Schertler Secli:

«Wir sind im Endspurt, auch wenn es noch nicht danach aussieht.»

Sie und ihr Mann Ivan Secli sind seit einigen Jahren die Inhaber des altehrwürdigen Gasthauses an der St. Gallerstrasse in Buchs. Nachdem der Vertrag der bisherigen Pächter ausgelaufen ist, nahmen sie die Sanierung und statische Ertüchtigung des denkmalgeschützten Hauses in Angriff. Zudem wird hinter dem Gasthaus ein Hotel gebaut.

Beim Gasthaus gehe es nun in grossen Schritten vorwärts, sagt Kathrin Schertler Secli.

«Die grossen Entscheidungen sind getroffen, jetzt kommt noch die Ausführung.»

Maler sind am Werk. Küche, Möbel, sanitäre Anlagen, Boden- und Wandbeläge werden eingebaut. Demnächst soll das Gerüst abgebrochen werden.

Handwerker bauen die Küche ein. Bild: Corinne Hanselmann

Marco Planitzer ist der künftige Gastgeber

Künftiger Gastgeber wird Marco Planitzer sein. Der 34-Jährige ist in Sevelen aufgewachsen, hat einst in Buchs eine kaufmännische Lehre gemacht und geriet dann während eines Sprachaufenthalts in die Gastronomie.

«Ich merkte, die Gastronomie ist meins. Die Branche, in der ich mich weiterbilden möchte und in der mich entfalten kann.»

Er absolvierte die Hotelfachschule in Thun und ging auf «Tour de Suisse». «Ich durfte wunderschöne Orte besuchen, in Hotels im 4- und 5-Sterne-Bereich arbeiten und so meinen Rucksack mit Erfahrung füllen.»

Die Wurzeln verliere man nie, so Marco Planitzer. Deshalb freute es ihn sehr, als sich die Türe zum «Traube»-Projekt von Kathrin Schertler Secli und Ivan Secli öffnete. Der Reiz am Neuen, an diesem Betrieb, der Region, dem Team, aber auch die Visionen und Möglichkeiten bewogen ihn dazu, für diese Herausforderung in die Heimat zurückzukehren.

Mit dem richtigen Team wird Hoffnung zu Realität



Der Geschäftsleitung des Gasthauses Traube gehören auch Küchenchef Daniel Gundling und die Co-Restaurantleitung Beatrix Spiehs und Johanna Vogel an. Inhaber der «Traube» sind Kathrin Schertler Secli und Ivan Secli. «Wir wussten, dass wir die ‹Traube› zwar baulich und architektonisch für unsere Hoffnungen und Träume vorbereiten, die Visionen aber nur umsetzen können, wenn wir ein gutes Team finden. Denn wir sind selber nicht gastronomisch tätig, wir sind nur gute Gäste», sagt Kathrin Schertler Secli und lacht.

«Dass uns dies nun gelungen ist, und davon sind wir zu 100 Prozent überzeugt, das ist für uns die allergrösste Freude.»

Spagat zwischen gehobener und hiesiger Küche

Küchenchef Daniel Gundling stammt aus Würzburg. Die Liebe zu den Bergen und zum Beruf verschlugen ihn vor 15 Jahren in die Schweiz. Mittlerweile ist der 39-Jährige, der zuvor im «Fago» in Eschen kochte, mit seiner Familie im Werdenberg sesshaft geworden. Kurze Wege zu gehen und qualitativ gute, regionale Produkte frisch zu verarbeiten, dies sei für ihn die Basis beim Kochen, sagt er gegenüber dem W&O.

Auch im historischen Traubensaal gehen die Arbeiten voran. Bild: Corinne Hanselmann

«Für uns war von Anfang an klar, dass wir gehobene Küche anbieten, aber dennoch keinen ‹Gourmettempel› einrichten möchten», betont Kathrin Schertler Secli. «Wir möchten den Spagat zur bodenständigeren, hiesigen Küche schaffen.» Dies zeige sich nicht nur in der Speisekarte, sondern ziehe sich durch das ganze Konzept.

«Wir möchten ein Gasthaus für alle Gäste sein.»

Auch den beliebten Stammtisch werde es weiterhin geben. Die «Traube» soll ein Begegnungsort bleiben, dies liegt den Inhabern sehr am Herzen.

Im eindrücklichen, denkmalgeschützten Gewölbekeller wird Ivan Secli mit seinem Unternehmen Secli Weinwelt AG einen Weinkeller einrichten, der Strahlkraft über die Region hinaus haben soll. Auch hier gilt: Es wird ein breites Angebot für verschiedenste Gäste geben.

Gewölbekeller und unterirdischer Durchgang zum Hotel. Bild: Corinne Hanselmann

Gasthaus ist bereit für die nächsten 100 Jahre

Vor Beginn der Bauarbeiten im vergangenen Jahr rechnete die Bauherrschaft damit, dass das Restaurant im Sommer 2021 wieder eröffnet werden kann. Doch während den ersten Arbeiten stellte sich heraus: «Das Haus war statisch in schlechterer Verfassung, als wir gedacht hatten», so Kathrin Schertler Secli.

Morsche oder angesägte tragende Bauteile mussten ausgetauscht werden. Das kostete mehr Zeit, als ursprünglich dafür eingeplant war.

«Wir brachten das Gebäude statisch auf den aktuellen Stand, damit es für die nächsten 100 Jahre wieder sicher steht.»

Vor Lieferschwierigkeiten aufgrund der Coronapandemie, wie sie in manchen Branchen auftraten, blieb man fast verschont.

Die Arbeiten am Gasthaus Traube laufen auf Hochtouren. Bild: Corinne Hanselmann

Die Verantwortlichen rechnen damit, dass die Arbeiten noch dieses Jahr abgeschlossen werden können. «Wir brennen darauf, bald loslegen zu können», so Marco Planitzer.

«Wir freuen uns auf jeden einzelnen Gast, den wir umsorgen, bedienen und bekochen dürfen und dass wir dieses schöne Gasthaus mit Herz füllen dürfen.»

Da das «Traube»-Team grosses Interesse aus der Bevölkerung spürt, will es in den kommenden Wochen «Tage der offenen Baustelle» organisieren.

Hotel-Neubau ist auf Kurs



Hinter dem Gasthaus Traube, dort wo bis vor einigen Monaten eine grosse Scheune stand, befindet sich nun das Hotel Traube im Rohbau. 14 Doppelzimmer werden entstehen. Kathrin Schertler Secli rechnet damit, dass diese in einem Jahr fertig sein werden. «Beim Hotel sind wir auf Kurs. Nach Plänen, einen Neubau zu erstellen, ist viel einfacher, als ein altes Haus zu sanieren», sagt sie.

Im Erdgeschoss des Hotels wird ein Gastronomieraum entstehen, der einerseits als Frühstücksraum für die Hotelgäste Verwendung findet, aber auch als Tagescafé der Bevölkerung offen stehen soll.

«Es soll ein Begegnungsort entstehen, an dem man sich auf Kaffee und Kuchen oder ein Glas Champagner treffen kann.»

Zwischen Hotel und Gasthaus wird eine Gartenlandschaft gestaltet





