Vorerst für Mitglieder: Funtrack Buchs wird am Samstag eröffnet

Buchs Am Samstag ist Eröffnung: Beim Werdenberger See ist auf rund 600 Quadratmetern ein Pumptrack namens «Funtrack Buchs» entstanden Vorerst soll der «Funtrack Buchs» nur für Mitglieder nutzbar sein. Der Verein Funtrack Buchs SG die Beitrittsschwelle für eine Mitgliedschaft tief angesetzt. Mit dem Jahresbeitrag von 36 Franken soll auch der Unterhalt der Anlage teilweise sichergestellt werden. 02.06.2021, 05.00 Uhr

Der Funpark beim Buchser Marktplatz. Bild: PD

(pd) Die Idee für eine Bike-Anlage in der Region bestand schon länger. Seit 2015 arbeitete eine Gruppe Jugendlicher mit Unterstützung des KOJ (Kompetenzzentrum Jugend) an diesem Projekt. Nach vielen gemeisterten Hindernissen wurde seit Ende 2019 am bewilligten Funtrack Buchs gebaut.