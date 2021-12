Mosnang «Ich weiss, wie schlimm es ist, weil ich es selbst erlebt habe»: Jinda Ibesh will mit ihrer Vertiefungsarbeit die Zustände in Flüchtlingslagern verbessern

Die 23-jährige Syrerin ist im vierten Lehrjahr zur Zeichnerin Fachrichtung Ingenieurbau. In ihrer Abschlussarbeit befasst sich die in Mosnang lebende junge Frau mit ihrer eigenen Flucht und den Zuständen in Flüchtlingslagern in Griechenland. Sie entwirft einen Container für ein solches Lager und hat grosse Pläne damit.