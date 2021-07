Acht neue Arbeitsplätze für RhySearch Buchs

Buchs Acht neue Arbeitsplätze: RhySearch wächst auf Campus-Areal weiter Das Forschungs- und Innovationszentrum RhySearch braucht mehr Platz. Nach den Sommerferien bezieht die öffentlich-rechtliche Anstalt in den Räumlichkeiten des Berufs- und Weiterbildungszentrums Buchs acht neue Arbeitsplätze. Ein weiterer Schritt, welcher das Zusammenwachsen der verschiedenen Akteure des Campus Buchs unterstreicht. 13.07.2021, 15.52 Uhr

Marco Thoma (l.), Leiter Verwaltung Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs, zusammen mit RhySearch-Verwaltungsratspräsident Werner Krüsi in den Räumlichkeiten, welche das Forschungs- und Innovationszentrum bald beziehen wird. Bild: PD

Vor gut acht Jahren hat RhySearch seine operative Tätigkeit in Buchs aufgenommen. Seit Beginn ist das Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal in die Räumlichkeiten der damaligen NTB und heutigen Ostschweizer Fachhochschule in Buchs eingemietet. In dieser Zeit wurden Innovationsprojekte im Wert von gegen 20 Millionen Franken abgewickelt und über 11 Millionen Franken in die Hightech-Infrastruktur investiert.

Inzwischen zählt RhySearch 25 Mitarbeitende und stösst vor allem bei den Büroräumlichkeiten an die Kapazitätsgrenzen. Da auf Grund der beschränkten Platzverhältnisse ein weiteres Ausbreiten innerhalb der Fachhochschule in Buchs nicht möglich ist, begab sich die Geschäftsleitung von RhySearch auf die Suche nach alternativen Möglichkeiten. In diesem Zusammenhang fanden unter anderem Gespräche mit den Verantwortlichen des angrenzenden Berufs- und Weiterbildungszentrums (BZB) statt.

Räumlichkeiten an RhySearch vermieten

Dieses befindet sich ebenfalls auf dem Campus-Areal. Nach eingehender Prüfung hat sich das BZB entschieden, aktuell nicht dringend benötigte Räumlichkeiten an RhySearch zu vermieten und so dem Campus-Partner rasch und unkompliziert Hand zu bieten. Die Büroräumlichkeiten werden über die Sommerferien den Bedürfnissen des künftigen Mieters angepasst und saniert.

Sobald die neuen Büroräumlichkeiten im BZB zur Verfügung stehen, wird eine Abteilung von RhySearch auf die andere Seite der Hanflandstrasse zügeln und von dort aus wirken. Geplant sind sechs bis acht zusätzliche Arbeitsplätze. «Wir rechnen damit, dass wir mit diesem Schritt die räumlichen Bedürfnisse für die nächsten zwei bis drei Jahre decken können. Den partnerschaftlichen Umgang mit dem BZB schätzen wir. Für RhySearch ist dies eine perfekte Zwischenlösung», erklärt Werner Krüsi, Verwaltungsratspräsident von RhySearch.

«Langfristig am Standort Buchs festhalten»

Laut der Prognose des Verwaltungsratspräsidenten wird die Anstalt in den nächsten Jahren im selben Rahmen weiterwachsen wie bisher. Trifft diese Voraussage zu, wird die Suche nach weiteren Räumlichkeiten unumgänglich. «Wir halten die Augen und Ohren offen und beobachten die Entwicklung des Campus-Areals interessiert. Für den Verwaltungsrat ist klar, dass wir am Standort Buchs langfristig festhalten werden», betont Werner Krüsi.

Ein grosser Vorteil des Standorts Buchs ist die direkte Vernetzung mit der Fachhochschule sowie die Nähe zu den Industriepartnern. Werner Krüsi ist überzeugt:

«Innovation braucht Austausch, damit neue Ideen entstehen und diese weiterentwickelt werden können.»

«Innovationen sind die stärksten Treiber»

RhySearch geniesst mit den beiden Disziplinen Optische Beschichtung und Präzisionsfertigung bereits heute nationale Anerkennung. Ziel ist es, die Kompetenzen weiter auszubauen und damit den Innovationsstandort im Rheintal zu stärken. Die Chance sich künftig vermehrt an internationalen Projekten zu beteiligen ist dank dem Innovationspark Ost und der damit verbundenen Einbettung in die Stiftung Switzerland Innovation gegeben.

«Durch die Zugehörigkeit zu dieser Plattform ist es möglich, grosse Vorhaben gemeinsam umzusetzen», ist Werner Krüsi überzeugt und ergänzt, «Innovationen sind die stärksten Treiber der wirtschaftlichen Weiterentwicklung. Unsere spezifischen Exzellenzen müssen wir dafür multiplizieren, Partnerschaften aus- und aufbauen, lokal und international.»

Attraktivität des ganzen Campus-Areals steigern

In den beiden Kernbereichen von RhySearch sieht Werner Krüsi grosse Entwicklungschancen: «Photonischen Technologien begegnet man heute fast überall. Beim Handy, im Auto, beim Lift bis hin zur Waschmaschine. Die Bedeutung und die Anwendungsbereiche werden weiter zunehmen. Als Innovations-Pool und KnowHow-Hub wird der Innovationspark Ost eine herausragende Funktion für die Entwicklung der Ostschweizer und Liechtensteiner Wirtschaft übernehmen.»

Mit dem Campus-Projekt werden Grundlagen geschaffen, um Menschen in den fachlichen Kompetenzen zu stärken und diese vermehrt zu vernetzen. Ein besonderes Augenmerk wird dabei der Attraktivitätssteigerung des ganzen Campus-Areals geschenkt. Dieses soll künftig durch den geplanten Bau des Campus-Motel der NTB Studienstiftung auch zum Lebens- und Begegnungsort werden.