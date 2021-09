Buchs 699 Männer mit Hut und Sonntagsgewand: Vor 90 Jahren fand in Buchs eine «Landsgemeinde» statt Einer Landsgemeinde gleich fand vor 90 Jahren in Buchs eine Bürgerversammlung im Freien statt. Die neue evangelische Kirche, in welcher jeweils die Bürgerversammlungen durchgeführt wurden, war zu jenem Zeitpunkt noch nicht fertiggestellt. Hansruedi Rohrer Jetzt kommentieren 29.09.2021, 12.52 Uhr

Ein Teil der Stimmbürger auf dem Platz. Blick gegen die Schulhausstrasse.

Es wird wohl die einzige Bürgerversammlung in der Geschichte der politischen Gemeinde Buchs gewesen sein, die am 27. September 1931 unter freiem Himmel beim Grofschulhaus stattgefunden hatte. Die neue evangelische Kirche, in welcher jeweils die Bürgerversammlungen durchgeführt wurden, war zu jenem Zeitpunkt noch nicht fertiggestellt. Und so kamen die Buchser Männer, alle sonntäglich gewandet (es war ja Sonntag), für dieses eine Mal ausserhalb von vier Wänden zusammen.

Der Gemeindeammann Johann Jakob Schwendener war Versammlungsleiter am 27. September 1931.

Es herrschte prächtiges Herbstwetter, Gemeindeammann Dr. Johann Jakob Schwendener leitete die Versammlung, Angehörige des Rettungscorps (Feuerwehr) beobachteten die Szenerie, und Fotograf Friedrich Müller II. hielt dieses denkwürdige und einmalige Ereignis mit der Kamera fest. Der Besuch war obligatorisch.

Die Zeitung «Werdenberger Nachrichten» schrieb am 29. September in der Berichterstattung einleitend: «Der ersten und voraussichtlich auch der letzten Landsgemeinde, die am letzten Sonntagvormittag auf dem Spielplatz des Grofschulhauses tagte, war ein prachtvoller Herbsttag beschieden, wie man ihn schöner nicht hätte wünschen können. Trotz dieses einladenden Wetters war der Besuch der Versammlung verhältnismässig nicht so gut, wie man allgemein erwartet hatte. Es waren 699 Bürger anwesend.»

Zeitungsinserat zum Traktandenthema «Steuerregister».

In etwas mehr als einer Stunde alles erledigt

Einige Minuten nach zehn Uhr begannen die Verhandlungen zur Erledigung der Traktanden. Gemeindeammann Schwendener meinte in seinen Begrüssungsworten – wie die Lokalzeitung «Werdenberger & Obertoggenburger» danach zitierte –, «dass es der Wettergott ausserordentlich gut mit uns meine und dass er hoffe, dass die so selten gewordenen Sonnenstrahlen auch in die Köpfe der Bürger eine Leuchte bringen».

Eingang zum Versammlungsplatz: Feuerwehrleute halten Aufsicht.

Nebst den Jahresrechnungen konnten die Anträge des Gemeinderates betreffend der Erstellung einer Zufahrtsstrasse zur Verbandsmühle im Mühleäuli, einer Ringleitung von Altendorf nach Hinterräfis und Errichtung einer Kläranlage im Neugut gutgeheissen werden. Beim Antrag zur Kläranlage waren sich die Stimmenzähler ihrer Sache nicht mehr sicher. Die Differenz schien klein zu sein, und es ertönten Rufe zur Auszählung. «Wir werden die Schafe von den Böcken scheiden», sagte das Gemeindeoberhaupt als Versammlungsleiter.

«Wer dafür ist, stellt sich links auf, wer dagegen, geht auf die rechte Seite.»

In der Berichterstattung schrieb der W&O dazu am Tag danach: «Die Abzählung ergibt 360 Ja gegen 251 Nein. Da laut Stimmkarten 699 Bürger anwesend waren, scheinen sich trotz Aufsicht der Feuerwehr 88 Mann mittlerweile gedrückt zu haben. 500 Stimmberechtigte fehlen überhaupt von Anfang an. Eine dankbare Mission für den neuen Weibel, die verschiedenen Zweifränkler einzutreiben!»

Der Schulhausplatz wurde für einmal ein «Landsgemeindeplatz». Bilder: Archiv Hansruedi Rohrer

Veröffentlichung des Steuerregisters

Das letzte Traktandum vor der allgemeinen Umfrage betraf das Steuerregister. Dieses sollte gemäss Antrag des Gemeinderates nicht mehr öffentlich sein. Bei den anwesenden Stimmberechtigten siegte da allerdings die Neugierde über die Vernunft. Es blieb somit dabei, dass jeder Bürger das öffentliche Register mit den Namen der Steuerzahlenden weiterhin erhielt. Von der «Platzunion Buchs» erschien dazu vorgängig ein Inserat in der Lokalzeitung. In der allgemeinen Umfrage war die Rede von der Verbesserung verschiedener Strassenverhältnisse, zum Beispiel beim Restaurant Arlberg (beim Bahnhof, heute Parkplätze). Der Gemeindeammann erklärte, «dass eine Unterführung beim Arlberg, wie sie der heutige Verkehr erfordert, auf etwa 500'000 Franken zu stehen kommt». Eine Summe, die für die damalige Gemeinde viel zu hoch gewesen wäre.