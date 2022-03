Buchs 60'000 Badewannen pro Tag – Besuchertag auf dem Gelände der Abwasserreinigungsanlage 300 Kilo Feuchttücher, 200 Kilo Haare und viel Müll: Wie das Abwasser vom Abwasserverband Buchs-Sevelen-Grabs gereinigt und gesäubert wird, das alles und noch viel mehr erfuhren die vielen Besucherinnen und Besucher am Tag der offenen Tür. Hansruedi Rohrer Jetzt kommentieren 21.03.2022, 11.30 Uhr

Am Tag der offenen Tür wurde den Interessierten aufgezeigt, wie aus Abwasser wieder reines Wasser entsteht. Die Abwasserreinigungslage ist mehr, als bloss eine Kläranlage: Blick auf den Biogasspeicher. Alain Fischer (links), ARA-Geschäftsführer, und Thomas Müntener, Betriebsleiter. Am Tag der offenen Tür wurde den Interessierten aufgezeigt, wie aus Abwasser wieder reines Wasser entsteht. Die Abwasserreinigungslage ist mehr, als bloss eine Kläranlage: Blick auf den Biogasspeicher. Alain Fischer (links), ARA-Geschäftsführer, und Thomas Müntener, Betriebsleiter. Am Tag der offenen Tür wurde den Interessierten aufgezeigt, wie aus Abwasser wieder reines Wasser entsteht. Die Abwasserreinigungslage ist mehr, als bloss eine Kläranlage: Blick auf den Biogasspeicher. Alain Fischer (links), ARA-Geschäftsführer, und Thomas Müntener, Betriebsleiter.

Durch das 150 Kilometer lange Kanalisationsnetz des Abwasserverbandes Buchs-Sevelen-Grabs fliessen jeden Tag zehn Millionen Liter Abwasser. Das entspricht etwa 60'000 gefüllten Badewannen.

Nach der Reinigung und der Laborkontrolle fliesst das saubere Wasser zurück in die Natur, den Rhein. Pro Tag erhält die ARA aber auch noch 6000 Kilo Klärschlamm, 300 Kilo Feuchttücher, 200 Kilo Haare, viel Müll und sonstige Sachen, die nicht ins Wasser gehören.

Komplexe Technik hinterliess Eindruck

Wie dieses Abwasser regeneriert und gesäubert und dass dabei auch noch über eine Million Liter Biogas am Tag erzeugt wird, das alles und noch viel mehr erfuhren die vielen Besucherinnen und Besucher am Tag der offenen Tür am Samstag. Grossen Eindruck hinterliess dabei die komplexe Technik mit Pumpen, Röhren, Filtern, Gebläsen im unterirdischen Teil der Anlage.

Der Rundgang, bei dem das Wasserrecycling verfolgt, be­obachtet und auch verstanden werden konnte, startete bei der Station «Zulauf», der Ankunft des Abwassers. An allen relevanten Stationen des «Wasser-Parcours» waren erklärende Informationstafeln mit Text und Bild vorhanden. So konnte verdeutlicht werden, welche Schritte notwendig sind, um aus Abwasser wieder Wasser, Energie und Rohstoffe herzustellen.

Nebst den biologischen Prozessen braucht es auch Hightech. Zum Beispiel beim Biogas: als Gasspeicher wird ein Doppelmembrangasspeicher von 540 Kubikmeter Volumen eingesetzt. Ein Stützluftgebläse bringt Luft zwischen der Aussen- und der Innenmembran und hält in Verbindung mit ei­nem Druckregelventil den Betriebsdruck konstant. Der Druck sorgt für die stabil runde Form der Aussenmembran. Die genaue Messung des Füllstandes wird durch eine Radarmessung sichergestellt. Ein Sicherheitsventil schützt den Gasspeicher vor zu hohem Druck.

Am Schluss konnte, wer wollte, einen kleinen, nützlichen Gebrauchsgegenstand mitnehmen – eine WC-Rolle. Diese war mit Tipps und Infos zum Thema Abwasser und zur Erhaltung eines natürlich gesunden Wasserkreislaufes bedruckt.

