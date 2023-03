Buchs 128. Hauptversammlung des Fischereivereins: Zwei neue Präsidenten gewählt An der Hauptversammlung des Fischereivereins Werdenberg trat Regula Jost als erste Präsidentin nach zehn Jahren zurück. Hansruedi Rohrer 20.03.2023, 05.00 Uhr

Nach zehn Jahren übergibt Regula Jost das Präsidium an Marc Eggenberger (Mitte) und Christian Schwendener. Bild: PD

Seit zehn Jahren stehe sie jeweils im März am Vorstandstisch, auch heute nochmals an der 128. Hauptversammlung, sagte Regula Jost in ihrer Begrüssung am Freitagabend in der Mensa des BZBS zu den vielen Mitgliedern. Im ersten, kurzen Teil des Abends gedachte man nicht nur der verstorbenen Mitglieder, aufgenommen wurden auch erfolgreiche Jungfischer in den Verein.

Eine besondere Ehre galt den Jubilaren: 50 Jahre im Verein dabei sind Robert Schafferer, Florian Gantenbein und Charly Gähwiler. 25 Jahre Mitgliedschaft weisen Luzia Heeb, Fabian Gratzer, Hans Lanzendörfer, Reto Litscher und Ives Reich auf. Ruedi Bruggmann wurde Freimitglied.

Ein schwieriges Jahr für den Fischereiverein

Nach einer Pause, in der das Nachtessen serviert wurde, fuhr Präsidentin Regula Jost wie immer zügig und unkompliziert, aber letztmals in der Versammlung fort. Die Fischereisaison im letzten Jahr sei am 26. März bei schönstem Wetter eröffnet worden, erinnerte sich die Präsidentin im Jahresbericht.

Unter anderem wird weiter festgehalten, dass das Team der Aufzuchtanlage Böschengiessen ein sehr schwieriges Jahr hinter sich hat. Durch die Biberdämme floss kaum mehr Wasser durch die Gräben, und man musste mit Grundwasser und Wasser aus dem Hydranten aushelfen.

Das Schlimmste passierte aber in der Nacht vom 15. auf den 16. Juli: Der Wasserspiegel sank – und durch den fehlen­- den Sauerstoff verendeten etwa 4000 Äschenmuttertiere. In­folge Trockenheit mussten verschiedene Gewässer abgefischt werden. Als wichtigen Anlass notierte die Präsidentin am 11. Juni die vereinsinterne «Bachputzete».

Am Schluss des Jahresberichts schreibt Regula Jost: «Es war eine tolle, herausfordernde und arbeitsintensive Zeit. Seit 24 Jahren bin ich nun im Verein. Zwölf Jahre lang habe ich das Kassieramt betreut. Nach zwei Jahren Pause wurde ich 2013 zur ersten Präsidentin des Fischereivereins Werdenberg gewählt. In den zehn Jahren als Präsidentin habe ich versucht, den Verein auf gutem Kurs zu halten.»

Das ist ihr zweifellos gelungen. Denn am Ende der Versammlung gab es nicht nur lobende Worte, sondern auch Geschenke mit einem herzlichen Dankeschön vom Vorstand und einen lang anhaltenden Applaus der anwesenden Mitglieder.

Mitgliederbeiträge gleichbleibend

Ohne Diskussion genehmigten die Mitglieder die weiteren Jahresberichte: Technische Gruppe Unterhalt, Jungfischer, Aufzuchtanlage. Die Mitgliederbeiträge wurden nicht erhöht. Am 31. Dezember 2022 zählte der Fischereiverein Werdenberg total 223 Mitglieder. Während der Angelsaison 2022 wurden 14 Gastfischerkarten gelöst.

Drei Anträge der Kommission erhielten Zustimmung. Es war die Statutenänderung zur Schaffung eines Co-Präsidiums. Damit ist ermöglicht worden, dass der Verein von zwei Personen geführt werden kann. Im zweiten Antrag wurde der Vorstand ermächtigt, die Äschenzucht zu beenden, wenn es einmal so weit kommen sollte. Der dritte Antrag hatte Preissenkungen der Tageskarten für Jugendliche zum Thema.

Marc Eggenberger aus Buchs wurde zum neuen Prä­sidenten gewählt, ebenso das Vorstandsmitglied Christian Schwendener als Co-Präsident. Mit dieser Schaffung einer Doppelspitze können Aufgaben flexibler gehandhabt und mit gleichen Kompetenzen gelöst werden. Für den zurücktretenden Patrick Roth als Technischer Leiter konnte András Illés (alias Bundi) gewonnen werden. Jens Kondratiuk übernimmt seine Stellvertretung.