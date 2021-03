Brand Haus und Schopf in Nesslau wurden ein Opfer der Flammen Brand im Weiler Gumpist-Vorderlaad – mehrere hunderttausend Franken Sachschaden 02.03.2021, 09.23 Uhr

Die Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen. Bild: Kapo SG

(kapo/nat) Am frühen Dienstagmorgen haben eine Passantin und ein Anwohner einen Brand im Weiler Gumpist-Vorderlaad entdeckt und die Kantonale Notrufzentrale informiert. Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, fanden die ersten am Brandort eintreffenden Einsatzkräfte einen in Vollbrand stehenden Schopf vor.