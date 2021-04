Buchs Name des Monats: Bofel geht zurück auf einen alten Weidenamen Bofel ist schon als Sachwort vom Romanischen ins Deutsche gelangt. Das Gebiet liegt in der Talebende im Süden der Gemeinde Buchs. Hans Stricker 16.04.2021, 11.01 Uhr

Bofel wird dieses Stück Wies- und Ackerland seit je genannt. Bild: Heini Schwendener

In der Talebene zwischen Oberräfis und Burgerau, östlich der Bahnlinie, liegt das Wies- und Ackerland, welches seit alters Bofel genannt wird. Schon im Buchser Urbar von 1484 (S. 15) heisst es: «… vnd dann by dem Ryn vff vntz [= bis] obnen vff den Bofil vnd denn zwischen dem Bofil vnd dem guot das haisst die Waid hinuff». Und in einer Urkunde von 1488, in der ein Güterverkauf festgehalten wird, steht: «Jtem Hans und Crista die Sennen gebrüder Jr guot genant Waid obnan uffem Bofil och jn Buxer kilchspel gelegen».

Die Zitate bezeugen also für erwähnten Raum die Nachbarschaft der beiden Namen «Bofel» und «Weid». Diese stehen, wie wir weiter unten sehen werden, auch sachlich in enger Beziehung zueinander. Bis heute überlebt hat als Name nur Bofel; die Ortsbezeichnung †Weid ist nicht mehr bekannt.

Wiesland in Rheinnähe war früher gefährdet

Das Gebiet im Bofel bei der Burgerau war in früheren Zeiten oftmals gefährdet. Im Werdenberger Urbar von 1543 (S. 58) steht: «Jtem ein stucky uff dem Bofil gelegen hatt der Rhin hinweg» – das heisst, der Rhein hatte es überführt und verwüstet. Solches geschah nur zu oft; noch bis ins 18. Jahrhundert blieb ja der flussnahe Talboden den Hochwassern des Rheins ausgesetzt. Erst die Rheinkorrektion des 19. Jahrhunderts schaffte hier Abhilfe.

Rücken wir nun dem Namen «Bofel» etwas näher auf den Leib. Er ist weit verbreitet, und auch als Sachwort (für ‘Weide’, ‘Baumgarten’, ‘steiler, mit Gebüsch bewachsener Hang’, ‘dritter Graswuchs’, ‘kurzes Gras’) ist er in die alemannischen und tirolischen Mundarten eingegangen. Wir begegnen ihm überall in Deutschbünden, in Liechtenstein, im St.Galler Rheintal von Ragaz bis Diepoldsau, in Vorarlberg vom Walgau bis hinunter nach Altach bei Hohenems, schliesslich als «Pofl» auch in Südtirol von Reschen bis ins Pustertal. Auch die Bündner Romanen kennen das Wort: «bual» bedeutet bei ihnen ‘Weide, Herbstweide, Gemeinatzung; Heimweide’, auch ‘Herbstgras, dritter Schnitt’.

Schon im Romanischen eine Ochsenweide

Vor tausend Jahren, im Alträtoromanischen, galt noch die Form «bovál». Die weite geographische Verbreitung des Ausdrucks legt die Annahme nahe, dass er in die ersten christlichen Jahrhunderte zurückreicht: Er ist abgeleitet von lateinisch bos (bovis) ‘Ochse’, und er bedeutete ursprünglich wirklich ‘Weideland der Ochsen’.

Nun aber drang im nördlichen Teil des alten Rätien seit dem Frühmittelalter immer mehr auch die deutsche Sprache vor. Es kamen neue alemannische Zuwanderer ins Land, und die alteingesessenen Romanen nahmen mit der Zeit das Deutsche an. Viele Wörter aus der alten romanischen Landessprache aber blieben auch nach dem Sprachwechsel in Gebrauch. Zu ihnen gehört auch das altromanische «bovál», das im Deutschen zu «Bófel» wurde. An dieser «eingedeutschten» Betonung (auf der ersten Silbe) lässt sich ablesen, dass die Übernahme ins Deutsche früh (noch vor 1100) geschehen sein muss. Hätte sie nämlich später stattgefunden, dann wäre die romanische Wortbetonung erhalten geblieben.

Ochsenweide ist der Ausgangspunkt

Neben der häufigsten Form «Bófel» (so in Deutschbünden, Wartau, Gams, Sennwald, Liechtenstein und einem Teil Südvorarlbergs) erscheint das Wort übrigens auch als «Búfel», nämlich in Grabs und mehrfach im Walgau (Satteins, Schlins und Bürs) – ähnlich wie es zu dem hier schon behandelten «Chobel» auch eine Nebenform «Chubel» gibt.

Nun noch zur bedeutungsmässigen Entwicklung des Ausdrucks: Ausgangspunkt ist selbstverständlich die ‘Ochsenweide’ (die vom übrigen Weideland geschieden war).

Wortbedeutungen können sich verschieben

Dann wurde der Ausdruck zunehmend verallgemeinert zur ‘Heimweide’, zur ‘Gemeinatzung’ überhaupt; der ursprüngliche Bezug auf die Ochsen als Weidetiere trat hier also in den Hintergrund. Deshalb erstaunt es nicht, wenn nun da und dort wieder eine Zusammensetzung †Ochsenbofel auftritt: so in Grabs und Buchs als (mittlerweile wieder ausgestorbener) Flurname mit der Bedeutung ‘Ochsenweide’.

Kehren wir am Schluss nochmals zu unserem Bofel bei Burgerau zurück. Ob dort schon altromanisch boval, also wirklich eine Ochsenweide, weiterlebt, oder ob der Name erst nach dem Sprachwechsel heimisch wurde (und damit vielleicht von Anfang an nur mehr ‘Heimweide’ bezeichnete), lässt sich heute nicht mehr entscheiden. Sicher ist, dass dort, am Rand der alten Siedlung Räfis, ausgedehnte Flächen als Allmend (allen Dorfgenossen offenes Weideland) genutzt wurden. Das bezeugt neben dem Namen Bofel auch die eingangs erwähnte ausgestorbene, örtlich benachbarte und sinnverwandte Flurbezeichnung †Weid.

