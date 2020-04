Blutspenden in Grabs in Zeiten von Corona: Solidarität ist deutlich spürbar – Begleitpersonen müssen draussen bleiben Abstandsregeln, Händedesinfektion und damit Warteschlangen: Das Blutspenden vom Mittwochabend im werdenbergischen Grabs verlief anders als gewohnt. Adi Lippuner 16.04.2020, 13.41 Uhr

Die Massnahmen in Zusammenhang mit der Coronapandemie wurden vorbildlich eingehalten. Bilder: Thomas Schwizer

Die Mehrzweckhalle Unterdorf in Grabs war am Mittwochabend Treffpunkt für Blutspenderinnen und -spender. Die Organisation war – Corona bedingt – sehr restriktiv. So wurden die Massnahmen, vorgeschrieben vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) und der Kantonsärztin, konsequent umgesetzt. Das betont Petra Reiter, zuständig für Marketing und Führungsunterstützung bei Blutspende Ostschweiz.