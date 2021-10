Musikschule Werdenberg will Blasmusik bei Erwachsenen fördern

Blasmusik Für die, die schon immer einmal wollten: Musikschule startet neu eine Bläserklasse für Erwachsene In Zusammenarbeit mit den regionalen Blasmusikvereinen Sevelen, Buchs-Räfis, Gams und Sennwald startet die Musikschule Werdenberg das neue Projekt «Bläserklasse für Erwachsene». Dieses richtet sich an Männer und Frauen, welche schon immer ein Blasinstrument erlernen wollten, aber nie die Zeit oder die Möglichkeit dazu hatten. 28.10.2021, 05.00 Uhr

Zuversichtlich mit neuem Projekt: (von links) Bruno Ritter, Leiter der Bläserklasse, Dennis Mungo, Leiter Musikschule Werdenberg, Roland Wohlwend, Vertreter der regionalen Blasmusikvereine. Bild: PD

Ansprechen will man aber auch Personen, welche früher ein Blasinstrument gespielt haben und aus irgendwelchen Gründen aufgehört haben, zu spielen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, gespielt wird von Beginn weg gemeinsam in der Gruppe. «Bei diesem Projekt geht es nicht um professionelle Musik, sondern um die Freude am gemeinsamen Musizieren», erklärt Dennis Mungo, Leiter der Musikschule Werdenberg



Projektstart ist im Februar 2022. Für Interessierte gibt es am Montag, 15. November, und exakt eine Woche später um 20 Uhr in der Musikschule Werdenberg an der Schulhaustrasse 4 in Buchs jeweils einen Informationsanlass.

Unterstützung bei der Auswahl des Instrumentes

Die Bläserklasse wird vom langjährig erfahrenen Musikschullehrer Bruno Ritter geleitet. Pro Semester gibt es eine Anzahl an Registerproben, welche von Fachlehrern der Musikschule durchgeführt werden. Vorgesehen sind auch Auftritte, ergänzend wird der Kontakt zu den Blasmusikvereinen gefördert.

Der Unterricht findet jeweils montags von 20 bis 21.45 Uhr in der Musikschule Werdenberg statt. An den beiden Informationsanlässen stehen Instrumente zum Ausprobieren zur Verfügung. Jeder Teilnehmer hat in den ersten zwei, drei Wochen nach Projektstart noch Zeit, das richtige Instrument für sich zu finden. Bei der Auswahl des Instruments werden die Teilnehmenden durch Fachpersonen unterstützt.

Instrumentenmiete inklusive Wartung

Die Instrumente können gemietet werden, inklusive Wartung der Instrumente. Die Mietpreise und die Art der Wartung sind abhängig vom Instrument und werden am Infotag bekannt gegeben. Das Projekt an der Musikschule läuft drei Jahre, es kann halbjährlich gekündigt werden. (ab)