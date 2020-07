Elf Jahre lang fuhr Julia Heeb mit dem Schulbus in der Gemeinde Sennwald – nun hört sie auf «Das hat mir Spass gemacht», sagt Schulbusfahrerin Julia Heeb. Doch nun freut sie sich auf den Ruhestand. Weil die Einführungsklasse aufgelöst wurde, braucht es weniger Schulbusfahrer. Hansruedi Rohrer 22.07.2020, 05.00 Uhr

Julia Heeb war in den vergangenen elf Jahren als bewährte und beliebte Schulbus-Fahrerin in der Gemeinde Sennwald tätig. Hansruedi Rohrer

Infolge der Bildung der Einführungsklasse in der Schulgemeinde Sennwald stellte sich vor elf Jahren auch die Frage des Transports der Schülerinnen und Schüler aus den Wohnorten der ganzen Gemeinde an den Standort der Einführungsklasse. Mit Julia Heeb, Seniorchefin der Kreuzberg-Garage, Sax, konnte damals eine zuverlässige Schulbus-Fahrerin gefunden werden. In der Folge versah Julia Heeb diesen Dienst all die Jahre, und zwar mit grosser Freude.

Immer einen guten Draht zur Schulverwaltung

Die verantwortungsvolle Aufgabe brachte den persönlichen Kontakt zu Eltern und Schülern mit sich. «Das hat mir Spass gemacht, und ich habe auch stets gerne kommuniziert», sagt sie. Natürlich war auch ein gutes Einvernehmen mit der Schulverwaltung eine der Voraussetzungen für das Amt als Fahrerin. Das war für Julia Heeb nie ein Problem. Insbesondere zu Schulsekretärin Elsbeth Wenk hatte die Schulbusfahrerin einen guten Draht.

Bis zum 75. Altersjahr werde sie fahren, sagte Julia Heeb einmal. Heuer ist es nun soweit. Und ganz zufällig wurde in diesem Jahr auch die Einführungsklasse, und damit das Schulbusfahren für diese Kinder, aufgelöst. Damit tritt die beliebte Chauffeuse in den endgültigen und verdienten Ruhestand. Julia Heeb, in Buchs aufgewachsen, denkt gerne an die vergangenen elf Jahre zurück, sie freut sich aber ebenso auf die kommende, etwas ruhigere Zeit.

Verdienten Mitarbeiter verabschiedet

Es gibt noch eine Mutation im Familienbetrieb: Nach 32-jähriger Tätigkeit als zuverlässiger und beliebter Mitarbeiter der Kreuzberg-Garage verlässt Erich Rhyner den Betrieb und nimmt eine neue Herausforderung an.