Liechtenstein: So soll die neue Landesbibliothek aussehen

Liechtenstein Bis Sonntag ausgestellt: So soll die neue Landesbibliothek aussehen – die Bibliotheksprojekte liegen auf Liechtenstein bekommt eine neue Landesbibliothek im ehemaligen Post- und Verwaltungsgebäude Vaduz. Das Siegerprojekt des Architekturwettbewerbs ist gewählt. Alle Wettbewerbsbeiträge werden bis Sonntag ausgestellt. 21.07.2022, 05.00 Uhr

Das Siegerprojekt von Morger Partner Architekten AG aus Basel visualisiert, wie die neue Liechtensteinische Landesbibliothek dereinst aussehen soll. Bild: PD

Der im Frühjahr 2021 europaweit ausgeschriebene Architekturwettbewerb für den Neubau der Liechtensteinischen Landesbibliothek in Vaduz ist entschieden. Das Preisgericht unter der fachlichen Leitung von Architekt Werner Binotto hat das Projekt «896795» der Morger Partner Architekten AG aus Basel zum Sieger erkoren.

Mit den Bauarbeiten soll im Frühjahr 2024 begonnen werden, die Fertigstellung ist für Herbst 2026 geplant.

Das Siegerprojekt sowie al­-le anderen Wettbewerbsbeiträge werden im Spoerry-Areal in Vaduz noch bis zum Sonntag, 24. Juli, ausgestellt. Ausserdem sind sie im Internet unter www.neue-lilb.li einsehbar.

Lern-, Aufenthalts- und Begegnungsort

Der Landtag hat im Mai 2019 den Verpflichtungskredit für die Umnutzung des Post- und Verwaltungsgebäudes Vaduz für die Liechtensteinische Landesbibliothek genehmigt. 2021 wurde ein europaweiter Architekturwettbewerb ausgeschrieben.

An ihrem aktuellen Standort am Gerberweg 5 in Vaduz hat die Landesbibliothek zu wenig Platz. In einer Medienmitteilung heisst es, mit einem Neubau solle eine moderne öffentliche Bibliothek für die ganze Bevölkerung entstehen. Damit ist auch die Bevölkerung jenseits des Rheins auf Schweizer Seite eingeschlossen, geht doch rund ein Drittel der Ausleihen ins St.Galler Rheintal.

«Am neuen, zentral gelegenen Standort in Vaduz, kann die Landesbibliothek die Rolle als wichtigste Medienanbieterin im Land verstärkt wahrnehmen und sich zu einem Lern-, Aufenthalts- und Begegnungsort weiterentwickeln», heisst es in der Medienmitteilung weiter.

Das Siegerprojekt der Morger Partner Architekten AG überzeuge durch den sorgfä­ltigen und effizienten Umgang mit dem bestehenden Gebäude. Architektonisch überrasche das geplante Gebäude mit seiner gelassenen Gesamterscheinung, was einer Landesbibliothek angemessen erscheine. Die vorhandene Beton-Tragstruktur des Post- und Verwaltungsgebäudes kann beim Neubau weiter genutzt werden. Dadurch können etwa 2800 Tonnen CO2 eingespart werden. (she)

Wettbewerbsbeiträge im Ausstellungsraum des Spoerry- Areals in Vaduz bis 24. Juli; wochentags von 16 bis 19 Uhr, am Wochenende von 14 bis 17 Uhr.