Buchs: Die Bibliothek ist zurück in der Heimatstadt Seit dem 17.Oktober steht der mobile Bücherwagen der Bibliothek in der Stadt Buchs.

Zentral stationiert: Der mobile Bücherwagen soll viele Interessenten anlocken. (Bild: PD)

(pd) Seit mehr als einem Jahr ist nun der mobile Bücherwagen der Bibliothek Buchs auf Weg. Die fahrbare kleine Bibliothek war bereits in Frümsen, Gams und Grabs stationiert und die Einwohner dieser Gemeinden kamen in den Genuss einer äusserst unkomplizierten Bücherausleihe. Nun macht der Bücherwagen also Halt in der Heimatstadt Buchs, und zwar direkt am Bahnhof.

Die Ausleihe funktioniert ganz unkompliziert

Die zentrale Lage ermöglicht es der Bibliothek, viele Leserinnen und Leser anzusprechen und hoffentlich auch «gluschtig» zu machen, ein bisschen in den Büchern zu stöbern und die eine oder andere Lektüre mitzunehmen.

Die Bibliothek Buchs freut sich sehr, dass nun auch die Einwohner der Stadt Buchs in den Genuss dieser Mini-Bibliothek kommen. Das Projektteam ist sich sicher, dass er auch hier grossen Anklang finden wird. Es lohnt sich vorbeizuschauen und zu stöbern, denn der gut bestückte Bücherwagen bietet für jeden Geschmack etwas: Sachbücher, Kinder- und Jugendbücher, Krimis, Liebesromane und mehr können hier unkompliziert ausgeliehen werden.