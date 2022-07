Meisterschaft: Buchser Judokas glänzen mit Gold und Silber

Kampfsport Erfolg an der Meisterschaft: Buchser Judokas gewinnen Gold und Silber Die Buchser Judokas glänzten an der Kantonalmeisterschaft mit zahlreichen Einzelerfolgen. Dies führte in der Vereinswertung zum Titelgewinn. 08.07.2022, 05.00 Uhr

Silvan Tischhauser (rechts) holte an den Kantonalmeisterschaften zweimal Gold.

Die Kantonalmeisterschaft im Judo wurde für den Judoclub Buchs ein voller Erfolg. Elf Buchser Judokas gaben ihr Bestes. Gustav Kern (U13 -34 kg) eröffnete das Turnier. Mit zwei Siegen und einer Niederlage gewann er Silber. Luca Wüst (U13 -36 kg) machte es ihm gleich und stand als Zweitplatzierter auf dem Podest. Er gewann drei seiner vier Kämpfe.

Doppelstarter holten gleich zweimal Gold

Kilian White (U13 -40 kg) und Silvan Tischhauser (U13 -33 kg) bleiben beide ungeschlagen und holten die ersten beiden Goldmedaillen für Buchs. Gustav Kern und Silvan Tischhauser traten als Doppelstarter auch in der Altersklasse U15 an und sicherten sich Gold. Kilian White gewann in seiner nächst höheren Kategorie U15 Bronze.

Alin Klucker (U15 -45 kg) kämpfte zum wiederholten Mal sehr gut, gewann zwei Kämpfe mit Ippon, musste sich jedoch zweimal knapp geschlagen geben und wurde Dritter. Ebenfalls in der Kategorie U15, in der Gewichtsklasse -55 kg, startete Samuel Tischhauser. Er liess seinen Gegnern keine Chance und holte souverän Gold. Auch er startete eine Kategorie höher und erreichte bei der U18 -55 kg die Silbermedaille.

Gegen Noémie White war an der Kantonalmeisterschaft einmal mehr kein Kraut gewachsen. Sie holte Gold bei den Damen U18 -52 kg sowie bei den Damen U21 -52 kg. Fabian Tischhauser kämpfte in der Kategorie Herren -73 kg. Er warf seine ersten drei Gegner gekonnt und siegte mit Ippon. Doch im Kampf um Gold musste er sich einem starken Gegner aus Weinfelden geschlagen geben. Bei den Herren +90 kg belegte Roman Eggenberger vor Reto Enderlin und Ramon Hardegger den ersten Platz. Durch diesen grossen Medaillensegen wurde Buchs Kantonalmeister in der Clubwertung. (pd)