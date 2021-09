Euro Skills 2021: Timon Frey aus Grabs strebt eine Medaille an

Berufswettbewerb Euro Skills in Graz: Die beiden Informatiker Timon Frey und Riccardo Somma streben eine Medaille für Liechtenstein an Die beiden Informatiker haben noch rund drei Wochen Zeit, um sich für die Berufs-Europameisterschaften fit zu machen. Dort treten sie als Team im Beruf IT-System- und Netzwerktechnik an. Heini Schwendener 01.09.2021, 10.00 Uhr

Die Informatiker Timon Frey (links) und Riccardo Somma trainieren für die Euro Skills in Graz. Bild: Daniel Schwendener

Der 19-jährige Timon Frey und der 25-jährige Riccardo Somma treten für Liechtenstein an den Euro Skills in Graz an. Die europäischen Berufsmeisterschaften werden am 22. September eröffnet, die Wettbewerbe dauern vom 23. bis 25. September und am 26. September findet die Schlussfeier statt.