Grabser Informatiker Timon Frey startet an Euro und World Skills

Berufsmeisterschaften «Mein Ziel ist ein Podestplatz»: Wie sich ein junger Grabser Informatiker für die Euro Skills und die World Skills vorbereitet Als Informatiker ist Timon Frey aus Grabs überaus erfolgreich. Ob er, der soeben die Lehre erfolgreich abgeschlossen hat, aber dereinst Informatik studieren wird, ist noch offen. Frey hat auch andere Interessen.

Heini Schwendener 08.08.2021, 11.30 Uhr

Auf Timon Frey, Goldmedaillen-Gewinner an den Swiss Skills 2020, warten neue Aufgaben. Bild: Manu Friederich/Swiss Skills

Was wäre wohl aus dem Grabser Timon Frey geworden, hätte er anderswo als bei Ivoclar Vivadent AG in Schaan, einem der besten Lehrbetriebe der Region, seine Informatiker-Ausbildung absolviert? Gut möglich, dass er nie an einer Regionalausscheidung für die Swiss Skills teilgenommen hätte, die er dann folglich auch nicht hätte gewinnen können. Und somit würden in seiner Agenda auch nicht die Daten 23.–25. September 2021 und 12.–17. Oktober 2022 fett markiert sein.

Zwei Werdenberger an den World Skills Eigentlich hätten die Berufsweltmeisterschaften, die sogenannten World Skills, ja 2021 stattfinden sollen. Timon Frey, wie übrigens auch Jelena Grässli aus Gams, haben sich bereits 2020 dafür qualifiziert. Jelena Grässli wird später vorgestellt. Weil die World Skills wegen Corona um ein Jahr verschoben wurden, werden Timon Frey und Jelena Grässli auch 2022 Liechtenstein vertreten können.

Die Euro Skills gehen trotz Corona vom 23. bis 25. September dieses Jahres in Graz über die Bühne. Erstmals nimmt das Fürstentum Liechtenstein an den Euro Skills teil, mit drei jungen Berufsleuten. Timon Frey (Ivoclar Vivadent AG) bildet mit Riccardo Somma (LGT Bank AG) ein Team, das im Beruf «ICT Specialist» antreten wird. Als Einzelkandidat wird der CNC Fräser Yannick Schädler (Hilti AG) Liechtenstein in Graz vertreten. (she)

An diesen beiden Daten startet Timon Frey, der vor einigen Tagen seine Lehre erfolgreich abgeschlossen hat, an den Euro Skills in Graz beziehungsweise an den World Skills in Shanghai.

Berufsbildner Wachter spielt eine wichtige Rolle

Der 19-jährige Timon Frey ist ohne Zweifel ein überaus vielversprechender Informatiker. «Ich war ein Lehrling mit Ambitionen», erzählt er. Zur Meisterschaft hat er es aber dank seines Berufsbildners Stefan Wachter gebracht. Dieser verfügt über langjährige Erfahrung als Informatik-Experte an Berufsmeisterschaften. Im zweiten Lehrjahr hat Stefan Wachter den Grabser auf die Regionalmeisterschaften aufmerksam gemacht, weil er dessen Potenzial erkannt hatte. Frey hat gleich zugesagt und begründet es so:

«Ich bin ehrgeizig und suche gerne den Wettkampf – im Beruf wie im Sport.»

Gepuscht, begleitet und gefördert von seinem Berufsbildner gewann Frey die Regionalausscheidung mit dem besten Resultat aller regionalen Meister. Sozusagen als Favorit startete er im Herbst 2020 bei den Swiss Skills. Er wurde den Erwartungen gerecht und gewann Gold.

Das Ticket für die World Skills

Somit war er auch gleich für die Teilnahme an den World Skills 2021 für das Fürstentum Liechtenstein qualifiziert. Dies, weil er im Ländle seine Lehre machte. Wegen Corona wurden die World Skills jedoch auf nächstes Jahr verschoben. Seine Nomination von 2020 gilt darum auch noch für 2022. Frey wird also in Shanghai starten können.

Timon Frey aus Grabs sagt über sich: « Ich bin ehrgeizig und suche gerne den Wettkampf – im Beruf wie im Sport.» Bild: Heini Schwendener

Auch die Euro Skills fanden nicht wie geplant statt, sondern wurden nach mehrmaligem Verschieben auf den September 2021 terminiert. Das Fürstentum Liechtenstein beschloss, erstmals an den Euro Skills teilzunehmen. Der Termin der Euro Skills im Herbst kam Frey entgegen. So konnte er Anfang dieses Jahres seine Energie vorerst auf die Lehrabschlussprüfung fokussieren. Seit kurzem trainiert er einmal pro Woche zusammen mit Riccardo Somma (vgl. Artikel auf der Titelseite).

Zwei bis drei Tage pro Wochen trainieren

Die Beiden treten im Teamwettkampf in Graz an. Freys Arbeitgeberin, bei der er auch nach seinem Lehrabschluss beschäftigt bleibt, ermöglicht es dem erfolgreichen jungen Informatiker, sich an zwei bis drei Tagen pro Woche während der Arbeitszeit auf die europäische Berufsweltmeisterschaft vorzubereiten. Frey ist froh und dankbar, eine so grosszügige Arbeitgeberin zu haben, die junge Leute stark fördert.

Bereits vier Informatiker der Ivoclar Vivadent AG haben bisher an World Skills teilgenommen. Tim Frey sagt:

«Ich möchte mich herzlich bei meiner Arbeitgeberin und dem ganzen Team für die Unterstützung im Vorfeld bedanken. Mein Ziel in Graz ist ein Podestplatz.»

Wer nun denkt, ein so erfolgreicher Informatiker müsse ein richtiger Computerfreak sein, täuscht sich. «Privat brauche ich den Computer gelegentlich zum Gamen, sonst aber fast nicht», verrät Timon Frey. Ausserhalb des Berufs spielt Sport eine wichtige Rolle. Und weil er, wie erwähnt, den Wettkampf liebt, wurde er Unihockey-Torhüter, einst bei Grabs, dann bei Sargans und nun beim NLA-Club Chur, wo er in der U21-Auswahl spielt.

«Das ist ein wirklich toller Ausgleich zum Berufsalltag.»

Informatikstudium, oder etwas ganz Anderes?

Nach den Euro Skills wartet der Militärdienst auf den jungen Informatiker. Im Herbst 2022 folgen die World Skills in China, 2023 steht die Vollzeit-BMS auf dem Programm und 2024 möchte er ein Studium beginnen. Informatik? «Möglich», sagt Frey, «vielleicht in Rapperswil». Es ist aber auch denkbar, dass der talentierte Informatiker, dannzumal mit Swiss-, Euro- und World-Skills-Erfahrung etwas ganz Anderes studieren wird. In Freys Leben gibt es eben nicht nur Platz für Computer und Informatik.