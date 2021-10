Buchs ist Austragungsort für die SwissSkills der Zimmerleute

Berufsmeisterschaft Hier zimmert das Nationalteam: Buchs ist bereit für die SwissSkills der Zimmerleute vom 19. bis 23. Oktober Zwölf talentierte junge Berufsleute kämpfen um den Schweizer Meistertitel und die Aufnahme ins Nationalteam. In zwei Jahren finden die Titelkämpfe an der Industrie und Gewerbemesse Wiga statt. Heini Schwendener Jetzt kommentieren 13.10.2021, 15.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Holzbranche – und damit auch der Beruf des Zimmermanns – gehören zur Werdenberger Wirtschaftsstruktur. Nächste Woche tragen die besten jungen Schweizer Zimmerleute in Buchs die SwissSkills aus. Bild: Sandra Ardizzone

Die Schweizer Meisterschaften des Zimmermann-Nationalteams wären einer der Höhepunkte der diesjährigen Wiga gewesen. Während der Werdenberger Industrie- und Gewerbeausstellung hätten die jungen, aufstrebenden Zimmerleute aus der ganzen Schweiz vor dem Messepublikum ihre Wettkämpfe um den Meistertitel und die Aufnahme ins Nationalteam ausgetragen.

Die Wiga 2021 im September fiel Corona zum Opfer. Doch die SwissSkills, wie der Wettbewerb heisst, finden trotzdem in Buchs statt, nicht an der Messe auf dem Buchser Marktplatz, sondern in der grossen Halle des BZB.

Buchs ist in jedem Fall Austragungsort

Die Werdenberger Wirtschaftsorganisation (WWO) als lokaler Organisator hat dem Nationalteam nämlich versichert, die SwissSkills auch dann durchzuführen, wenn die Wiga ausfallen sollte, coronabedingt notfalls unter Ausschluss der Öffentlichkeit. So weit komme es aber nicht, freut sich Rolf Pfeiffer, treibende Kraft innerhalb der WWO für die SwissSkills in Buchs. Die Wettbewerbe im BZB sind täglich von 14 bis 18 Uhr für Zuschauerinnen und Zuschauer zugänglich (es gilt die Zertifikatspflicht).

Am Samstag, 23. Oktober, findet um 14 Uhr das finale Rangverlesen statt. Beat Tinner, der St. Galler Wirtschaftsminister, hat seine Teilnahme an diesem feierlichen Teil der Veranstaltung zugesagt.

2023 finden die SwissSkills an der Wiga statt

Die Verschiebung der SwissSkills von den Wiga-Messezelten in die BZB-Hallen erleichtert den Verantwortlichen der WWO die Organisation des Anlasses. Das Nationalteam der Zimmerleute ist dem Team um Rolf Pfeiffer sehr dankbar, dass es von Anfang an einen Plan B hatte und die Durchführung unter allen Umständen garantierte. Dieses gute Einvernehmen zwischen den beiden Partnern zahlt sich offenbar aus. Stolz konnte Rolf Pfeiffer gegenüber dem W&O verkünden:

«Die SwissSkills der Zimmerleute im Jahr 2023 finden in Buchs statt, und zwar an der Wiga. Das freut uns natürlich sehr.»

Rolf Pfeiffer von der WWO führt das Buchser Organisationskomitee der SwissSkils.

Denn die Motivation, die Berufsmeisterschaften der Zimmerleute an der grossen Werdenberger Publikumsmesse durchzuführen, ist auch 2023 dieselbe wie sie es heuer gewesen wäre: Holz ist in unserer Region ein wichtiger Wirtschaftszweig, das Werdenberg ist eine klassische Holzbauer-Region mit Firmen, die schweizweit einen guten Ruf haben.

Aus den Regionen Bern, dem Mittelland, der Innerschweiz und der Ostschweiz stammen die zwölf jungen Zimmermänner, die nächste Woche in Buchs an den SwissSkills an den Start gehen. Rolf Pfeiffer, innerhalb der WWO federführend für die Organisation, verspricht «grossartige Leistungen von jungen, aufstrebenden Zimmerleuten aus der ganzen Schweiz».

Später dann die Euro- und die WorldSkills

Die jungen Leute kämpfen an den Schweizer Berufsmeisterschaften in Buchs, den sogenannten SwissSkills, um den Schweizer Meistertitel der Zimmerleute, aber auch um die Aufnahme ins Nationalteam, welches wiederum die Schweizer Teilnehmer an den Euro-Skills und den WorldSkills stellt.

Zimmermann bei der Arbeit: An den SwissSkills in Buchs die besten Nachwuchsleute im Wettkampf zu sehen. Bild: PD

Der «Powerzimmermann» ist eine Attraktion

Es geht also um viel an den fünf Tagen in der grossen Halle des Buchser BZB, wo die Wettkämpfe ausgetragen werden. Eine besondere Attraktion werden die beiden Wettbewerbe «Powerzimmermann» am Mittwoch, 20. Oktober ab 16.30 Uhr, und Donnerstag, 21. Oktober ab 17.45 Uhr. Die zwölf Kandidaten erhalten eine identische Aufgabe, danach heisst es: «Achtung, Fertig, Los!» Auf Tempo wird die Wettbewerbsaufgabe umgesetzt, wer zuerst fertig ist, ist der Gewinner.

Die lokalen Organisatoren der WWO wollen dem Nationalteam der Zimmerleute ein guter Gastgeber sein. Alles wird gemacht, um den Teilnehmenden optimale Bedingungen zu bieten und um ihnen einen unvergesslichen Anlass zu organisieren. So wird etwa die ganze Delegation, die sich in Buchs zum berufssportlichen Wettkampf trifft, ihre Nachtessen in verschiedenen Restaurants der Werdenberger Gemeinden geniessen können.

Gute Infrastruktur für die Wettkämpfe

Die Mehrfachhalle des BZB bietet eine optimale Infrastruktur für die SwissSkills. In zwei Hallen wird um den Titel gekämpft, in der dritten finden gesellschaftliche Anlässe und am Samstag ab 14 Uhr die Rangverkündigung statt. Dass Regierungsrat Beat Tinner dabei teilnimmt, kommentiert Rolf Pfeiffer wie folgt:

«Dies ist ein schönes Zeichen der Wertschätzung gegenüber den jungen Berufsleuten und dem Anlass.»

Regierungsrat Beat Tinner wird am Schlusstag der Berufsmeisterschaften bei der Siegerehrung dabei sein.

Bild: Benjamin Manser

Die WWO ist dankbar für die Unterstützung der Swiss-Skills durch die Stadt Buchs, die Ortsgemeinde Buchs und das BZB. Wenn dann 2023 die SwissSkills tatsächlich an der Wiga stattfinden, wie eigentlich schon für 2021 geplant, sind diese Sponsoren wieder mit von der Partie. Die WWO-Verantwortlichen wissen dies zu schätzen.

Die Durchführung der SwissSkills im BZB hat sich positiv auf das Budget und den Aufwand ausgewirkt, denn die Veranstaltung in der Wiga wäre teurer und aufwendiger gewesen – allerdings auch viel publikumsträchtiger. Darum ist die Vorfreude auf die SwissSkills 2023 an der Wiga bereits gross.