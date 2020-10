Bertrand Hug ist seit 100 Tagen Sennwalder Gemeindepräsident: «Ich fühle mich wohl in der neuen Aufgabe» Seit knapp 100 Tagen ist Bertrand Hug nun im Amt als Gemeindepräsident von Sennwald. Was erlebte er in den ersten drei Monaten? Im Interview mit dem W&O nimmt er Stellung zu aktuellen Themen wie der Turnhalle Türggenau, den Öffnungszeiten der Entsorgungshalle oder zum Wohnen im Alter. Interview: Corinne Hanselmann 05.10.2020, 05.00 Uhr

Seit drei Monaten ist das Rathaus Frümsen der neue Arbeitsplatz von Bertrand Hug. Corinne Hanselmann

Bertrand Hug hängte seine Polizeiuniform an den Nagel und übernahm am 1. Juli das Amt des Sennwalder Gemeindepräsidenten. Die Türe zu seinem Büro im Rathaus Frümsen steht fast immer offen, wenn er nicht gerade eine Besprechung hat oder telefoniert. «Das ist meine Philosophie», sagt er im Gespräch mit dem W&O.

«Ich versuche die Türe möglichst offen zu haben, so kann ich vorbeigehende Menschen kurz grüssen oder sie können einfacher ein paar Worte mit mir wechseln.»

Auch sonst ist dem Nachfolger von Peter Kindler eine offene, schnelle und transparente Kommunikation mit der Bevölkerung wichtig, wenn in der Gemeinde Sennwald etwas ansteht.

Bertrand Hug, wie ist Ihre erste Bilanz nach 100 Tagen im Amt?

Bertrand Hug: Durchwegs positiv. Es ist ein extrem breites Aufgabenfeld. Das gefällt mir sehr gut. Mit allem, was in einer Gemeinde anfällt, kann ich von einer Minute auf die andere konfrontiert sein.

Fühlen Sie sich wohl in Ihrer neuen Aufgabe?

Ich fühle mich in dieser Aufgabe sehr wohl und ich kann auf die Unterstützung eines tollen Teams zählen.

Gab es auch Überraschungen, positive oder negative?

Böse Überraschungen gab es nicht. Es gab aber schon Überraschungen. Was mich erstaunt hat, ist zum Beispiel, dass sich der Kanton in so vielen Bereichen einbringt und die Autonomie in vielen Bereichen nicht so grossgeschrieben wird, wie ich eigentlich angenommen habe und wünschenswert wäre.

Haben Sie weniger Zeit für Familie und Hobby als vorher?

Meine Familie ist sich gewohnt, dass ich viel arbeite. Ich bemühe mich aber, dass die Familie nicht all zu kurz kommt.

«Meine Hobbys müssen aber warten, dafür habe ich im Moment schlicht keine Zeit.»

Das schreibe ich aber auch der Einarbeitung zu. Ich habe den Anspruch dass ich möglichst schnell in möglichst vielen Themen Bescheid weiss. Die Anfangszeit ist deshalb sicherlich intensiver, als wenn sich dann alles ein wenig eingependelt hat.

Haben Sie viele Abend- und Wochenendtermine?

Abends habe ich derzeit fast täglich Termine. Das ist teilweise aber auch selbstverschuldet. Es ist mir wichtig, dass Gespräche, die anstehen, schnell gemacht werden können, damit Fragestellungen angegangen werden können. Trotzdem hat der Tag manchmal einfach zu wenig Stunden. Wochenendtermine halten sich in Grenzen, das liegt aber sicherlich auch daran, dass derzeit wenige Veranstaltungen stattfinden.

Sie arbeiten jetzt im gleichen Dorf, in dem Sie auch wohnen. Wie bewältigen sie ihren 900 Meter langen Arbeitsweg zum Rathaus?

Mein Arbeitsweg ist tatsächlich purer Luxus. Ich habe mir extra ein E-Bike angeschafft und wenn immer möglich bewege ich mich in der Gemeinde damit. Bei schlechtem Wetter muss ich noch eine Lösung finden, da bin ich noch etwas inkonsequent (lacht).

Das Rathaus in Frümsen. Corinne Hanselmann

Werden Sie von der Bevölkerung anders wahrgenommen, seit Sie Gemeindepräsident sind?

Gerade auch nach den Wahlen habe ich viele Gratulationen erhalten und sehr wohlwollende Äusserungen von den Menschen gehört. Das ist wirklich erfreulich. Natürlich wird man hin und wieder auch angesprochen, wenn es ein Problem gibt. Aber ich schätze das auch, wenn ich mich direkt mit den Leuten austauschen kann.

«Manche offene Fragen lassen sich so direkt auf dem Trottoir klären.»

Welche Projekte beschäftigten Sie am intensivsten in den ersten 100 Tagen?

Die Themenvielfalt ist riesig. Am intensivsten waren wohl die verschiedenen Bauvorhaben, mit denen ich konfrontiert worden bin und die teilweise thematisch Neuland gewesen sind für mich. Wenn es sich um die Erdbebensanierung des Schulhauses Türggenau, die Turnhalle Türggenau oder den Neubau des Kindergartens (Zyklus 1) in Sennwald handelt, geht es um Gebäude. Aber zum Beispiel eine Bachverbauung ist dann doch etwas Aussergewöhnlicheres.

Gab es Höhepunkte?

Was mich sachlich immer wieder beeindruckt, ist die Lawinenverbauung Staubern, bei deren Begehung ich dieses Jahr dabei sein durfte. Das war sehr eindrücklich. Auf menschlicher Ebene erlebe ich regelmässig Highlights bei irgendwelchen Gesprächen, wenn Bürgerinnen und Bürger zufrieden sind mit dem, was die Gemeinde und die Verwaltung leistet. Das ist einfach schön, wenn man solche Sachen auch hört.

Konnten Sie sich in der Region bereits vernetzen?

Ich durfte bereits bei je einer Sitzung der Region Sarganserland-Werdenberg und der Subregion Werdenberg dabei sein. Dabei geht es aber natürlich eher um regionale Belange und weniger um lokale. Zudem habe ich ein sehr gutes Einvernehmen mit den Gemeindepräsidenten von Grabs und Gams, die beiden Gemeinden, die uns eigentlich am nächsten sind. Es besteht also bereits eine gute Vernetzung.

Und in die andere Richtung, also rheinabwärts, gibt es auch Kontakte zu Nachbargemeinden?

Bis jetzt eher wenige. Den Oberrieter Gemeindepräsidenten habe ich an einem Anlass kurz kennen gelernt. In Rüthi besteht derzeit eine Übergangslösung mit einer Präsidentin ad interim, zu der ich noch keinen Kontakt hatte. Den Altstätter Stadtpräsidenten kenne ich von früher. Aber es ist sicher mein Ziel, mich im Sinne eines Austausches auch in diese Richtung zu orientieren.

Welche Aufgabenbereiche liegen Ihnen am besten und welche machen Sie etwas weniger gern?

Ich habe bis jetzt noch keine Arbeit entdeckt, die ich gar nicht mag. Was mir sicher gut liegt, ist die Kommunikation mit der Bevölkerung. Es ist mir wichtig, dass wir als Gemeinde offen, schnell und transparent kommunizieren.

Wie haben Sie die Abteilungen kennen gelernt? Und kennen Sie schon alle Gemeindemitarbeitenden mit Vor- und Nachnamen?

Ich habe in den ersten Tagen alle Abteilungen besucht und die Mitarbeitenden begrüsst. Zudem habe ich mir diverse Dinge zeigen lassen, zum Beispiel Wasserwerk und Quellen. Die Leute, die ich regelmässig sehe, kenne ich natürlich mit Vor- und Nachnamen. Bei den anderen kann es vorkommen, dass mir entweder Vor- oder Nachname nicht in den Sinn kommt. Am schwächsten bin ich wohl im Altersheim, obwohl ich regelmässig dort bin. Ich komme aber nicht immer mit den Mitarbeitenden in Kontakt. Erschwerend kommt die Maskenpflicht dazu, die das Wiedererkennen schwieriger macht.

Sie wurden am 27. September mit 1539 Stimmen bei einem absoluten Mehr von 782 für die kommende Amtsperiode bestätigt. Was denken Sie über das Resultat?

Ich hatte eine Riesenfreude und es war ein sehr positiver Tag für mich. Die Bestätigung gibt mir Sicherheit und macht Mut, sicher für die nächsten Jahre zu planen und sich langfristig mit Fragestellungen auseinandersetzen zu können.

Sie sind seit 2014 nebenamtlicher Vermittler beim Vermittleramt Werdenberg. Geben Sie dieses Amt ab?

Ja, ich habe mich nicht mehr zur Wiederwahl aufstellen lassen. Bis Mai 2021 bin ich noch gewählt. Eine Nachfolge zu finden, ist nicht ganz einfach. Derzeit wird mein neuer Stellvertreter eingearbeitet und mein Pensum reduziert sich nach und nach. Ich habe diese Tätigkeit sehr gerne gemacht, aber mit dem Amt als Gemeindepräsident verträgt sie sich aus meiner Sicht nicht.

Seit drei Monaten ist Bertrand Hug Gemeindepräsident. Corinne Hanselmann

Andere Gemeindepräsidenten aus der Region sind gleichzeitig Kantonsrat. Haben Sie auch Ambitionen für ein solches Amt?

Nein. Ich möchte meine Energie in der Gemeinde und für die Gemeinde einsetzen. Ich konnte aber bereits in ein, zwei Belangen Kantonsräte, die ich kenne, kontaktieren und um Unterstützung bitten.

Was sagen Sie zu folgenden aktuellen Sennwalder Themen? Zuerst zur Turnhalle Türggenau: Eine IG fordert, dass eine grössere Halle gebaut wird.

Wie die Gemeinde kürzlich informierte, haben wir Berechnungen in Auftrag gegeben, damit fundierte Aussagen gemacht werden können. Es ist mir wichtig, dass die IG Mehrzweckhalle Salez weiss, dass wir sie ernst nehmen. Aber die Gesamtbevölkerung hat ein Recht darauf, eine Grundlage zu erhalten, um zu entscheiden. Einen Bürgerentscheid wird es geben müssen. Es ist unsere Absicht, die Bevölkerung an einem Anlass über die ganze Sache zu informieren, wohl Anfang 2021. Dort können auch Fragen gestellt werden, die IG kann ihre Sicht darstellen und der Gemeinderat weiss bis dahin, welche Sicht er vertritt.

Und zum Thema Wohnen im Alter?

Diesbezüglich hat sich einiges ergeben. Mein Fokus hat sich noch weiter geöffnet.

«Es ist tatsächlich so, dass sich das Alterswohnen nicht darin erschöpft, dass die Gemeinde ein grosses Altersheim hat. Es gibt ganz viele Formen vom Wohnen im Alter.»

Mein Plan ist, dass wir Anfang 2021 eine Arbeitsgruppe bilden, die sich mit diesem Thema befasst. In dieser Arbeitsgruppe sollen sich auch Bürgerinnen und Bürger an der Diskussion beteiligen können. Das wird einen grösseren Prozess auslösen in Anbetracht dessen, dass wir allen fünf Dörfern gerecht werden sollten. Mit den neuen Wohnformen gibt es aber auch Chancen, dass man diesbezüglich viele Ansprüche nahezu erfüllen kann.

Das Wohnen im Alter soll sich nicht nur auf das Altersheim Forstegg beschränken. Corinne Hanselmann

Ist es auch in anderen Bereichen eine Herausforderung, dass zur Gemeinde fünf Dörfer gehören?

Ich merke das vor allem in Diskussionen mit anderen Gemeindepräsidenten, bei denen die Gemeinde ein Dorf ist. Es ist natürlich etwas anderes, ob man nur einen Dorfkern hat oder fünf Dörfer mit teilweise unterschiedlichen Ansprüchen. Das erleichtert die Arbeit sicher nicht, ist aber gleichzeitig auch extrem spannend.

In der Gemeinde kann man an Samstagen oder an Brückentagen keinen Karton etc. entsorgen. Ändert sich dies künftig?

Ja, wir haben geplant, dass wir die Entsorgungshalle beim Werkhof inskünftig eine beschränkte Zeit am Samstagvormittag öffnen, jedoch sicher erst nach der Eröffnung des neuen Werkhofs, die für Frühling 2021 geplant ist. Die Details sind noch nicht ganz ausgereift. Am Samstag werden aber Privatpersonen, zum Beispiel Pensionierte, zum Einsatz kommen und nicht die Werkhofmitarbeiter.

Der Werkhof Frümsen wird derzeit neu gebaut. PD

Gibt es bei den Öffnungszeiten des Rathauses auch Änderungen?

Einzelne Ämter und Bürger haben den Wunsch geäussert, dass das Rathaus an einem Abend pro Woche länger offen hat.

«Wir starten deshalb im November einen fünfmonatigen Versuch. Am Donnerstag haben die Ämter dann bis 18 Uhr offen, am Freitag dafür nur noch bis 16 Uhr.»

Wir behalten uns vor, den Versuch zeitlich anzupassen. Wir werden während des Versuchs Erhebungen machen und anschliessend auswerten, ob wir die Zeiten beibehalten oder wieder zum alten System wechseln. Eigentlich läuft der Versuch ja dem zuwider, dass man Vieles je länger je mehr auch online erledigen kann.

Die Gemeinde Sennwald gehört beim digitalen Angebot aber nicht unbedingt zu den Spitzenreitern.

Wir sind sicher nicht weit voraus, aber auch nicht gerade in der Steinzeit. Eine neue Website ist in Arbeit. Damit verbunden ist auch die Erweiterung der Online-Möglichkeiten.

Der Übergang Haag–Bendern ist einer der meistbefahrenen Punkte im ganzen Kanton. Corinne Hanselmann

Was wird Sie die nächsten 100 Tage beschäftigen?

Das sind sicher mehrere Bauprojekte. Daneben ist die ganze Richtplanung angelaufen. Die Arbeit wird mir nicht ausgehen. Es gibt auch ein paar Projekte, die mir speziell am Herzen liegen. So zum Beispiel der viel befahrene Übergang Haag–Bendern. Die Verkehrsproblematik ist erkannt. Ich möchte den Finger darauf halten, dass man dort möglichst bald vorwärtsmachen kann.

«Grosse Sorgen macht mir die Nicht-Lösung mit den Fussgängern entlang der gefährlichen Hofstrasse in Salez.»

Dort werden wir bald eine Lösung finden müssen. Jetzt kommt wieder die Jahreszeit, während der die Fussgänger dort täglich in Gefahr sind. Das Problem ist seit Jahren erkannt. Beteiligt sind der Kanton, das Astra und die SBB – das macht es nicht einfacher. Aber wenn ein Unfall passiert, passiert er auf dem Gemeindegebiet von Sennwald. Noch im Oktober werde ich Gespräche dazu führen.