Bergschlipf vor 250 Jahren: Als ein Mann in Sennwald drei Tage lang unter Schutt lebendig begraben war Am 15. und 16. Mai 1770 riss eine Lawine aus dem Gebiet Alp Rohr in Sennwald Erde, Felsen und Bäume hinunter ins Dorf. Ein Mann wurde unter dem Schutt begraben. Er konnte drei Tage später lebendig ausgegraben werden. Alexandra Gächter 09.06.2020, 13.04 Uhr

Aus dem Gebiet Alp Rohr wallte eine Masse aus Schnee, Schlamm, Bäumen und Felsen auf das Dorf Sennwald zu. Bild: Corinne Hanselmann

Als am 16. Mai 1770 ein unheimliches Grollen vom Berg ein nahendes Unglück ankündete, waren die Sennwalder verängstigt, aber kaum überrascht. Es war nicht das erste Mal, dass sich der Berg über ihnen in Bewegung setzte.

Leidgeprüft von den vorherigen Überschwemmungen und Bergschlipfen wussten sie, dass sie sich sofort in Sicherheit bringen mussten. Dadurch – und weil Schlamm und Steine sich nur langsam dem Dorf näherten – wurde nur ein einziger Mann unter der Masse begraben. Allerdings dauerte es drei Tage, bis er befreit werden konnte. 18 Häuser und 24 Ställe wurden zerstört.

Eine Lawine aus Schnee, Erde, Felsen und Bäumen

Marcel Müller, Wissenschaftlicher Archivar des Staatsarchivs St.Gallen, teilte dem W&O auf Anfrage mit, dass bereits die 1760er-Jahre hinsichtlich Hochwasser und Schlipfen verheerend waren. Im Werdenberger Jahrbuch (Jg. 1999) wird über die Unwetter im Jahr 1764 berichtet, welche in der Region Werdenberg sogar Todesopfer forderten.

In den Jahren 1769 bis 1771 waren die Sommer nass und kalt. Am 26. Mai 1769 wurde in der Herrschaft Sax, besonders in Sennwald, ein entsetzliches Donner- und Hagelwetter gemeldet. Die Bergbäche schwollen an und rissen Bäume und Ställe fort. Dies veranlasste den damaligen Landvogt Hans Jakob Escher am 3. Juni 1769 und 25. Juli 1769 nach Zürich zu berichteten.

Da die Herrschaft Sax-Forstegg (heutige Gemeinde Sennwald) früher zu Zürich gehörte, wurden Ereignisse aus Sennwald in der «Memorabilia Tigurina - Merkwürdigkeiten der Stadt und Landschaft Zürich» vermerkt. Manchmal dauerte es Monate oder Jahre bis ein Ereignis veröffentlicht wurde. Die «Memorabilia Tigurina» war eine Art Vorgänger der im Jahr 1780 erstmals erschienenen Zürcher Zeitung. Bild: Archiv Michael Berger

Ein Jahr später – ebenfalls im Monat Mai – ereignete sich der eingangs beschriebene Bergschlipf. Die Ereignisse des 15. und 16. Mai 1770 wurden in der «Memorabilia Tigurina oder Merkwürdigkeiten der Stadt und Landschaft Zürich» festgehalten.

Dort steht, dass sich am 15. Mai 1770 abends um 19 Uhr auf der Alp Rohr, oberhalb der Gemeinde Sennwald, ein grosses Stück Erde samt darauf stehenden Bäumen und Felsen losgerissen, und unter einem schrecklichen Krachen über einen ungemein hohen Felsen herab gestürzt ist. Da sich auf dem Berg im Mai noch Schnee befand, vermischten sich Erd-, Stein- und Baumschutt zu einer «Schnee-Lauwe» (Schneelawine).

In Sennwald, entlang der Strasse zur Alp Rohr, zeugen auch heute noch zahlreiche Felsbrocken von früheren Bergschlipfen und Bergstürzen. Bild: Corinne Hanselmann

Mit grosser Gewalt wurde die Masse fortgerissen und bewegte sich nach Durchbrechung der Bachwuhren gegen das Dorf. Auf der Alp Rohr war weiter nichts als Dampf und Staub zu sehen, der in die Höhe stieg und sich immer mehr den Häusern und Ställen näherte.

Bald danach wallte eine mauerhohe Masse aus Schlamm, Steinen, grossen Felsenstücken, Eichen, Tannen und anderen Bäume den Häusern zu. Begleitet wurde die Masse von einem «unleidentlichen» Schwefel- und Russ-Gestank. Im Blatt «Memorabilia Tigurina» steht weiter, dass sich die Einwohner durch ihre Flucht unbeschädigt retten konnten. Nach drei Stunden fand der Spuk ein vorläufiges Ende.

Fruchtbarer Boden verwandelte sich in ein wüstes Steinbett

Der folgende Tag war aber noch kläglicher. Der daher rollende Stein- und Erdschutt riss ganze Felsen, eine grosse Menge Bäume, Ställe und Scheunen weg. 18 Häuser und 24 Ställe wurden entweder beschädigt oder unter Schlamm und Steinen begraben. Fruchtbarer Boden verwandelte sich in ein wüstes Steinbett. «Die Einwohner wurden dadurch in einen fast unersezlichen Schaden gestürzt», steht in der «Memorabilia Tugurina» weiter.

Der Kalender «Alter und neuer Appenzeller Staat-Kriegs- und Friedens-Calender» war ebenfalls eine Art Vorgänger der heutigen Zeitungen. Er berichtete unter anderem auch über die Ereignisse aus dem Jahr 1770 in der Gemeinde Sennwald. Bild: Archiv Michael Berger

Das Ereignis vom 16. Mai 1770 wurde auch im Blatt «Alter und neuer Appenzeller Staat-Kriegs- und Friedens-Calender, oder der hinkende Bott» verewigt. Über den Bergschlipf von Sennwald steht dort geschrieben:

«Der Bergfall kam allgemach, daher die Leuthe konnten ihr Leben samt einigen Hausmobilien noch retten, nur ein einziger Mann bleib unter dem Schutt, drei Tag lang, war aber endlich auch noch lebend ausgegraben.»

Über die Landschäden steht im Kalender: Eine Masse aus «Tannen, Steinen, Kies, Sand und Erde überzog die schönsten Äcker und Fruchtfelder, die man in vielen Jahren nicht mehr anbauen kann.»

Eine Bruchstelle im Felsen gefährdete die Pfarrkirche

Die folgenden Tage, Wochen und Monate nach dem 15. und 16. Mai 1770 waren nicht nur geprägt vom Wiederaufbau der Häuser und Ställe, sondern auch von bangen Blicken gegen den Berg. Oben auf dem Felsen hatte sich eine grosse Bruchstelle gebildet. Das Blatt «Alter und neuer Appenzeller Staat-Kriegs- und Friedens-Calender» schrieb:

«Solte dieser Felsen auch noch losbrechen, so würde er sich gerade auf die Pfarskirchen und Häuser im Sennwald herab stürzen, und solche verderben. Gott verhüte es in Gnaden!»

Die Pfarrskirche blieb verschont. Die Sennwalder nicht. Die unglücklichen Ereignisse vom 15. und 16. Mai 1770 waren nicht die letzten. Aus diesen und weiteren Unglücken und Unwettern resultierten Missernten und Hungersnöte in den Jahren 1771 und 1772.