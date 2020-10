Benefizlauf Rüthi sagt den Abschlusslauf ab und verzichtet auf das «goldene Ende» Das verantwortliche Team hat entschieden, den Benefizlauf Rüthi vom 7. November wegen des Coronavirus nicht durchzuführen. Die Absage des Anlasses wird bedauert, hätte doch die diesjährige Auflage eine spezielle Bedeutung gehabt. 21.10.2020, 16.18 Uhr

Treue Läuferinnen des Benefizlaufs in Rüthi. Bilder: PD

(pd) Eigentlich sollte das 20-Jahr-Jubiläum der «goldene» Abschluss der Benefizlauf-Zeit sein. So wurden bereits Überraschungen und Einlagen geplant, die den diesjährigen Lauf zu etwas Besonderem machen sollten.

Das Team möchte keine Verschiebung machen, da auch im 2021 alles noch sehr ungewiss sei, um ein Datum zu finden. In einer Medienmitterilung heisst es:

«Mit Bedauern hat nun schon im 2019 der Abschluss stattgefunden und es folgen keine weiteren Läufe.»

Aus geplanten fünf wurden 19 Jahre

Der Benefizlauf Rüthi wurde im Dezember 2001 von Irene Siegfried ins Leben gerufen. Aus Dankbarkeit über das Leben und aus Solidarität mit Menschen in Not wollte sie ein Zeichen setzen. Ihr Ziel war es, während fünf Jahren jährlich immer wieder ein anderes Projekt zu unterstützen. Daraus sind nun stolze 19 Jahre geworden.

Auch das Projekt von Bettina Isler aus Grabs für eine Krankenstation in Tansania wurde vom Benefizlauf Rüthi unterstützt.

Bis heute organisierte das Dreierteam Gabi Ammann, Renate Winterhalter und Andrea Siegfried den Anlass. Dabei wurden sie seit Jahren von den gleichen Helfern aus ihrem Familienumfeld unterstützt.

Solidarität auch mit Menschen im Werdenberg

In dieser langen Zeit durften Menschen aus dem Rheintal und Werdenberg Unterstützung erfahren, die sich mit einem Projekt für ärmere Menschen in der ganzen Welt einsetzen. Dabei wurde in all den Jahren total die grosse Summe von 112 280 Franken gesammelt, teilen die Verantwortlichen weiter mit.

Dieser Erfolg sei auf die Treue der jeweils rund 100 Teilnehmenden, auf die gutbesuchte Festwirtschaft sowie die Unterstützung durch Firmen und Geschäfte zurückzuführen. Für viele war der Benefizlauf Rüthi ein fester Bestandteil in der Jahresagenda.