«Bei uns zeigt sich keine klare Tendenz»: Die Befürchtungen von Suchtexperte Niklaus Egli haben sich nicht bewahrheitet. Im April dieses Jahres warnten Suchtexperten im In- und Ausland davor, dass die Suchtprobleme aufgrund der Auswirkungen von Corona ansteigen werden. In der Region sind jedoch die Suchtberatungen nicht ansteigend. Katharina Rutz 09.10.2020, 15.00 Uhr

Krisen wie die Coronapandemie können zu ungesunden Bewältigungsstrategien und damit zur Alkoholsucht führen. Sandra Ardizzone

Auch Niklaus Egli, Abteilungsleiter der Beratungsstelle der Sozialen Dienste Werdenberg, hatte die Befürchtung, dass vermehrt Beratungen aufgrund von Suchtproblemen nötig werden. Allerdings ist diese bisher hier im Werdenberg nicht eingetroffen. «Die Anzahl an Suchtberatungen schwankt immer, wir haben keine aussergewöhnlichen Ausschläge aufgrund von Corona festgestellt», sagt er auf Anfrage. Höre man sich in der weiteren Region um, gebe es Beratungsstellen mit mehr Fällen, allerdings auch solche, die ebenfalls keinen Anstieg bemerkten.

Weder haben die Beratungen aufgrund von übermässigem Alkoholkonsum zugenommen, noch diejenigen Beratungen infolge Ausweisentzug wegen Fahren im angetrunkenen Zustand abgenommen. «Da die Menschen weniger in den Ausgang gingen, gab es möglicherweise auch weniger, die sich alkoholisiert ans Steuer setzten», mutmasst Niklaus Egli. Doch auch hier zeigen die Beratungszahlen bisher nichts aussergewöhnliches.

Mehr Bedarf an Beratungen erwartet

«Grundsätzlich hätte ich schon erwartet, dass der Bedarf an Beratungen ansteigt. Da während des Lockdowns die Menschen eher zu Hause auf engem Raum zusammenleben mussten und so Konflikte eher hätten ausbrechen können», sagt Niklaus Egli. Sollten in der Region tatsächlich verstärkt solche Konflikte aufgetreten sein, so sind sie auf jeden Fall nicht bis zur Beratungsstelle der Sozialen Dienste durchgedrungen.

«Während des Lockdowns war die Beratungsstelle durchgehend besetzt und für die Bevölkerung der Region Werdenberg erreichbar. Die Beratungen fanden telefonisch statt. So konnten Probleme zeitnah bearbeitet und Folgeschäden möglichst reduziert werden», so Niklaus Egli. Einzig in der Budgetberatung zeige sich eine leichte Tendenz nach oben. «Dies aufgrund von Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit», sagt Niklaus Egli.

Steigen die Beratungszahlen zeitverzögert noch an?

Allerdings könnten die Beratungszahlen noch ansteigen. So spricht «Sucht Schweiz», das Kompetenzzentrum für Prävention, Forschung und Wissensvermittlung im Suchtbereich, von Auswirkungen auf die mentale Gesundheit, die noch Jahre nach der Zeit des Virus weiter bestehen und durch ungesunde Strategien wie erhöhter Alkoholkonsum verlängert werden.

Niklaus Egli scheint eine Prognose über künftige Beratungszahlen heute zu ungewiss, da auch die weitere Entwicklung des Virus ungewiss sei. «Eine positive gesellschaftliche Bewältigung dieser Pandemie wird sich auch positiv auf die Einzelschicksale auswirken.»