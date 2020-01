Bei Überschlag auf der Autobahn bei Weite leicht verletzt

Am Dienstagmorgen ist eine 18-Jährige mit ihrem Auto auf der Autobahn A13 verunfallt. Ihr Auto überschlug es. Dabei verletzte sich die Fahrerin leicht. Am Auto und an den Strasseneinrichtungen entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.



02.01.2020, 15.07 Uhr