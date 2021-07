Grabs Bei Eggenbergers hatte Gemütlichkeit Vorrang Anstatt wie üblich im April konnte die 35. Mitgliederversammlung des Familienvereins Eggenberger coronabedingt erst am letzten Samstag um 12 Uhr abgehalten werden. Dazu kamen 41 Mitglieder im Restaurant Schäfli zusammen, um sich vorerst den statutarischen Traktanden zu widmen und um nach dem Mittagessen den gemütlichen Zusammenhalt weiter zu pflegen. Hansruedi Rohrer 11.07.2021, 18.04 Uhr

Vereinspräsident Walter Eggenberger («Gälli») begrüsste die Basen und Vettern aus nah und fern. Er dankte allen für die Einhaltung der BAG-Massnahmen, nur so sei es schliesslich möglich geworden, die Versammlung durchzuführen. Einen besonderen Gruss richtete der Präsident an seine Vorgänger Bruno Eggenberger mit Frau Lina und Fritz Eggenberger mit Luisa. Die Jahresgeschäfte des Vereins konnten in der Folge zügig und im befürwortenden Sinn behandelt werden. Schliesslich wartete der Hackbraten mit Gratin.