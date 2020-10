Volles Programm in den Ferien: Begeisterte Kinder beim Ferienspass Buchs Der Ferienspass Buchs unterhält diese Woche rund 300 Kinder mit sehr vielseitigen Angeboten. Ob sportlich, kreativ, technisch oder kulturell: Jedes Kind fand passende Angebote. Corinne Hanselmann 02.10.2020, 05.00 Uhr

Motiviert machten die Teilnehmer der Kidz Aerobic in der Jam 29 Aerobic Factory beim «Cowboy und Indianer»-Tanz mit. Mit Schriften, Farben und Glitzer gestalteten die Teilnehmerinnen des Kurses Hand- und Brushlettering Karten. Mit Schriften, Farben und Glitzer gestalteten die Teilnehmerinnen des Kurses Hand- und Brushlettering Karten. Im Dartclub Madhouse konnten sich die Kinder im Dart spielen versuchen. Zielsicherheit war gefragt. Beim Mitenand-Treff gab es ein tolles Chasperlitheater zu sehen. Im Greifvogelpark konnten die Kinder Geier beim Fressen beobachten. Verschiedenste Eulen und Greifvögel leben im Park.

Seit Montag und bis heute Freitag findet zum zweiten Mal der Ferienspass Buchs unter der Leitung des neuen Organisationsteams statt. Barbara Ecker, Barbara Zangger, Fabienne Schneider, Tanja Gangl und Erica Hess ist es gelungen, wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen.

Weniger Familien verreist

Rund 300 Kinder haben sich für die Kurse und Ausflüge angemeldet. Das sind 60 mehr als noch vor einem Jahr. Erica Hess vom OK erklärt sich das damit, dass aufgrund der Coronapandemie wohl weniger Familien in die Herbstferien verreist sind.

Im Greifvogelpark erfuhren die Kinder Wissenswertes zu Greifvögeln und Eulen. Als Höhepunkt durften sie sogar eine Eule streicheln. Corinne Hanselmann

Auch sonst hat das Virus einige Auswirkungen auf den Ferienspass, wie Erica Hess erläutert. So gestaltete sich unter anderem die Sponsorensuche schwieriger. Ausserdem mussten einzelne Angebote wie etwa die Besichtigung des Polizeipostens wegen hausinternen Regelungen abgesagt werden.

Dennoch war das Angebot sehr vielseitig: Die Kinder konnten sich beispielsweise zum Skispringen, Inlineskaten, Spielnachmittag, Kuchen backen oder Radio machen anmelden oder die Feuerwehr hautnah erleben.

Das Kuchen backen gehört zu den Dauerrennern

Einmal mehr gehören beim Ferienspass Buchs das Bouldern (Klettern ohne Kletterseil) und das Kuchenbacken zu den beliebtesten Angeboten. Erica Hess vom Organisationsteam sagt:

«Fürs Kuchenbacken melden sich meistens drei- bis viermal so viele Kinder an, als Plätze verfügbar sind.»

Nebst altbewährten Angeboten wie Kuchenbacken oder Bouldern hat das Organisationsteam auch ein paar neue ins Programm aufgenommen. «Neu und beliebt sind zum Beispiel der Pasta-Plausch, der Clownkurs und ‹Kreativ in allen Bereichen im Setzchaschte Grabs›», so Erica Hess.

Im Kurs Hand- and Brushlettering mit der Grabserin Siri Bleichenbacher gestalteten die Kinder Karten mit Sprüchen, schönen Schriften und Farben.

Beim Pasta-Plausch durften die Kinder in Marxers Kochwelt selber Nudeln herstellen. Beim Clownkurs mit Angelika Merz alias Clown Gega galt es den Clown in sich zu finden. Aber auch der «Tag im Zwergenwald», bei dem 4- bis 6-jährige Kinder Zwergenfamilien besuchten und Zmittag auf dem Feuer kochten, war neu im Programm. Ebenso der zweitägige Radio-Workshop, bei dem die Teilnehmer eine eigene Radiosendung kreierten. Abgesagt werden mussten einzelne der insgesamt 75 verschiedenen Angebote wegen zu geringen Teilnehmerzahlen und die Wanderung auf den Hausberg Alvier wegen Schnee in höheren Lagen.

Beim Ferienpass Buchs fand jedes Kind passende Kurse. Bilder: Corinne Hanselmann

Grosser administrativer Aufwand im Hintergrund

Nebst den Kindern erlebt auch das OK eine intensive Woche. Im «Feriennet» – das ist die Buchungsplattform im Internet, auf der sämtliche Kurse und Anmeldungen verwaltet werden – gibt es vor und während dem Ferienspass eine Menge unverzichtbarer Büroarbeit zu erledigen, ohne die der ganze Ferienspass nicht funktionieren würde. Wenn nötig erhalten Kursleiter und Eltern telefonisch oder per E-Mail Unterstützung, um sich im «Feriennet» zu orientieren.

Erica Hess sagt:

«Bei jedem Ferienspass-Angebot macht zudem jemand vom Team einen Besuch.»

Es liege ihnen am Herzen, sich persönlich bei den Kursleitern zu bedanken, mit denen man sonst häufig nur per E-Mail und Telefon Kontakt habe.