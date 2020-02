Die Turnstunden in der Salezer Turnhalle Türggenau sind gezählt In der Gemeinde Sennwald gibt’s bald eine neue Turnhalle, einen neuen Kindergarten und neue Gemeinderäte. Die Wasserversorgung, Schwimmunterricht und Wohnen im Alter waren ebenfalls Themen beim Anlass «Behörden informieren». Corinne Hanselmann 18.02.2020, 16.14 Uhr

Die Turnhalle Türggenau, die 1984 in Betrieb genommen wurde, wird abgerissen und neu gebaut. Corinne Hanselmann

Gemeindepräsident Peter Kindler, Schulratspräsidentin Laila Roduner und Brunnenmeister Stefan Kehl informierten beim Anlass «Die Behörden informieren» am Montagabend die rund 50 im Mehrzweckgebäude Salez anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner.

Laila Roduner informierte unter anderem über anstehende Projekte im Bereich der Liegenschaften. So wurde in den vergangenen Jahren eigentlich die Sanierung der Turnhalle Türggenau in den Bereichen Boden, Wände, Fenster und Licht geplant. Während der Planungsphase gab es Wassereintritte, zudem müsste die Halle aufgrund der strengeren Normen für Erdbebensicherheit ertüchtigt werden. Der Gemeinderat hat deshalb entschieden, dass die Turnhalle nicht mehr

saniert, sondern abgerissen und in zeitgemässem Ausbaustandard neu errichtet wird. Es ist ein Architektenwettbewerb vorgesehen.

Kindergarten Sennwald soll nach 45 Jahren einem Neubau weichen

Der Kindergarten Sennwald soll durch einen Neubau ersetzt werden. PD

Der Kindergarten Sennwald wurde 1974 erbaut. Der 2019 erstellte Zustandsbericht zeigte auf, dass eine energetische Verbesserung der Gebäudehülle wie auch der Gebäudetechnik nötig ist. Die Wärmedämmung und Gebäudetechnik würden nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprechen. Die Kosten der energetischen Sanierungsmassnahmen – noch ohne Innenausbau – stünden aber in keinem Verhältnis zum Gebäudewert, so Roduner. Der Gemeinderat habe deshalb genehmigt, dass ein Projektwettbewerb für einen Neubau gestartet wird. Eine Baukommission sei gebildet, der Zeitplan erstellt.

Höhere Lohnkosten bei den Schulen

Wie die Schulratspräsidentin weiter erläuterte, schloss die Rechnung 2019 der Schulen Sennwald mit einer Besserstellung von rund 195000 Franken (1,7 Prozent) gegenüber dem Budget ab, unter anderem weil gewisse Projekte und Arbeiten vertagt wurden. Das Budget 2020 liegt mit knapp 12 Millionen Franken um 8,9 Prozent höher als die Rechnung 2019. Den grössten Teil machen die ordentlichen Stufenanstiege der Löhne aus, so Roduner. In Frümsen sowie in der Real gibt es zudem zusätzliche Klassen. Einen Teil machen auch Neuerungen in der Informatik aus. So müssen etwa die Geräte an allen Arbeitsplätzen auf Windows 10 aktualisiert werden.

Noch verfügt Sennwald über Schwimmzeiten

Ein Besucher des Anlasses kam auf die in den Medien präsente Problematik der knappen Zeiten für Schwimmunterricht in den Hallenbädern der Region (der W&O berichtete) zu sprechen. Er wollte wissen, wie Schul- und Gemeinderat auf diese Situation eingehen wollen. Roduner bestätigte, dass die Schulen Sennwald derzeit über wöchentliche Schwimmzeiten in Buchs und Eschen verfügen. Ob die Verträge dafür verlängert werden, sei bis Mai/Juni ungewiss. Wenn nicht, müsse man dann reagieren. Angesprochen auf ein regionales Hallenbad-Projekt sagte Gemeindepräsident Peter Kindler, dass diesbezüglich noch nichts laufe. Roduner warf ein, dass für den im Lehrplan geforderten Schwimmunterricht beispielsweise auch ein Schwimmlager möglich sei.

Erstmals seit vier Jahren eine Einlage in die Reserve

Noch-Gemeindepräsident Peter Kindler «entschuldigte» sich zum letzten Mal, dass der Rechnungsabschluss 2019 das Budget erneut weit übertrifft, nämlich mit einer Besserstellung von 4,4 Millionen Franken. Zum Ergebnis haben insbesondere Steuereinnahmen beigetragen. «Wir merken den Zuzug», so Kindler. Aber auch die Grundstück- und Handänderungssteuern, und die könne man schlicht nicht genau budgetieren, haben massgeblich dazu beigetragen. Das Budget 2020 sieht einen Aufwandüberschuss von 1,5 Millionen Franken vor, wenn der Steuerfuss erneut um 5 Prozent auf neu 88 Prozent gesenkt wird.

Dank den Restrukturierungsmassnahmen im Altersheim Forstegg konnte dort erstmals seit vier Jahren wieder eine Einlage von 250000 Franken in die Reserve gemacht werden. Auch im laufenden Jahr rechne man – je nach Belegung – mit einer Einlage in die Reserve.

Das Altersheim schreibt wieder schwarze Zahlen. Corinne Hanselmann

Nach dem Winter soll nun am Werkhof in Frümsen weitergebaut und die neue Sammelstelle im Frühling eröffnet werden. Neu gebe es dort aber nur noch eingeschränkte Öffnungszeiten. Karton, Papier und Altmetall können also nicht mehr ganztägig von Montag bis Freitag entsorgt werden. Kindler gab zu:

«Noch sind die geplanten Öffnungszeiten nicht besonders benutzerfreundlich.»

Öffnungszeiten am Samstag seien nämlich noch nicht geplant.

Mehr eigenes Wasser dank Investitionen

Kindler übergab das Wort an Brunnenmeister Stefan Kehl. Er informierte darüber, was betreffend Wasserversorgung in den vergangenen Jahren gemacht wurde und was ansteht. Die Wasserversorgung Sennwald unterhält unter anderem 470 Hydranten und 140 Kilometer Wasserleitungen. In den vergangenen Monaten stand die Sanierung des Grundwasserpumpwerks Herbrig auf dem Programm. Neu gibt es dort einen Druckbehälter und nicht mehr wie früher einen offenen Wasserbehälter, sodass man nirgends Kontakt zu einer offenen Wasserfläche hat. Neue Pumpen und eine Entkeimungsanlage wurden installiert.

Die Sanierung des Grundwasserpumpwerks Herbrig wird demnächst abgeschlossen. Bild: PD

Dank der grossen Investitionen der vergangenen Jahre in neue Reservoirs und ins Leitungsnetz kann heute mehr eigenes Wasser verwendet werden. So musste im Jahr 2012 noch 58 Prozent des Wassers von Gams und Grabs gekauft werden. 2019 wurden nur noch 17 Prozent zugekauft.

«Im laufenden Jahr packen wir noch die Sanierung des Reservoirs Rüti in Sennwald an», so Kehl. Das ganze Gebäudeinnere werde auf den neusten Stand gebracht. Gleichzeitig soll das Volumen halbiert werden. Beim Bau des Reservoirs ging man von reger Bautätigkeit in den Gebieten Ochsenhag und Chohlgrueb aus. Dies war aber nicht der Fall und deshalb bleibt das Brauchwasser nun zu lange im Reservoir, bis die ganze Menge einmal umgesetzt wird.

Hermann Thoma und Christoph Tinner hören auf

In den vergangenen Jahren tauchten in Sennwald immer wieder Fragen zu betreutem Wohnen im Alter auf. Noch gibt es kein solches Angebot in der Gemeinde, abgesehen vom Altersheim. Gemeinderat Hermann Thoma informierte darüber, dass sich unabhängig vom Gemeinderat eine kleine Interessengruppe «Altersgerechtes Wohnen» gebildet habe. Dieses Jahr soll der Bedarf abgeklärt werden und welche Form sich für die Gemeinde Sennwald eignen würde. Interessierte können in der Gruppe mitwirken.

Die Gemeinderäte Hermann Thoma und Christoph Tinner treten auf Ende Amtsdauer, also Ende 2020, zurück. Aus der GPK treten Andrea-Peter Sonderegger, Christoph Weber und Elisabeth Kaufmann zurück.