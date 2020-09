Beat Tinner ist seit 100 Tagen im neuen Amt und spricht über seine Herausforderungen Anlässlich der ersten 100 Tage als Regierungsrat und Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartementes hat Beat Tinner (Wartau) am Mittwoch im Hudelmoos bei Muolen eines der aufwendigsten Biodiversitätsprojekte des Kantons St.Gallen offiziell lanciert. Rund 900 Biotope sollen in den kommenden Jahren saniert werden. Daneben hat er ein erstes Resumé über seinen Einstieg in das neue Amt gezogen, heisst es in einer Medienmitteilung der Staatskanzlei. 10.09.2020, 16.39 Uhr

Viele neue Projekte vor Augen: Der Wartauer Regierungsrat Beat Tinner. Bild:PD

(wo) Am 1. Juni ist Regierungsrat Beat Tinner mit Elan und Freude in sein neues Amt gestartet. Noch am gleichen Tag erfüllte er ein Versprechen aus dem Wahlkampf und besuchte mehrere Gemüsebauern bei der Erdbeerernte. Am Mittwoch stand Beat Tinner nicht auf einem Acker, sondern im Hudelmoos bei Muolen, einem der artenreichsten Gebiete des Kantons. Zwischen Schmetterlingen, Libellen und zirpenden Heuschrecken eröffnete er eines der grössten Aufwertungsprogramme im Bereich Biodiversität, das es je im Kanton gegeben hat. Im Rahmen des Programms sollen sämtliche 894 Biotope von nationaler und regionaler Bedeutung auf St.Galler Boden in einen ökologisch einwandfreien Zustand gebracht werden.