Interview Ein Stein aus dem Gonzen und eine 24-jährigen Topfpflanze: Was Beat Tinner zum Amtsantritt als Regierungsrat nach St.Gallen mitnimmt Am 31. Mai räumt Beat Tinner nach 24 Jahren als Gemeindepräsident von Wartau sein Büro in Azmoos. Am 1.Juni bezieht er bereits sein neues Büro als Regierungsrat und Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartementes in St.Gallen.

Freut sich auf seine neue Herausforderung: Beat Tinner aus Azmoos tritt am 1. Juni sein Amt als Regierungsrat in St.Gallen an. Ralph Ribi

Gemeindepräsident, Kantonsrat, Regierungsrat: Sind Sie am Ziel Ihrer Träume angekommen?

Beat Tinner: Was das neue Amt als Regierungsrat betrifft, bin ich erst am Start. Die Wahl in dieses hohe Amt ist in erster Linie ein Vertrauensbeweis der Stimmbevölkerung im Kanton St.Gallen. Mein Ziel ist es nun, den Erwartungen gerecht zu werden, mich für unseren Kanton, unsere Bevölkerung und unsere Unternehmen mit bestem Wissen und Gewissen einzusetzen.

Sie sind jemand, der nach Verantwortung strebt.

Es ist so, dass ich ein Macher-Typ bin, mir das Führen, Motivieren und Gestalten gefällt. Ich bin ein politischer Mensch, der gerne Verantwortung übernimmt und Freude an der Arbeit zu Gunsten der Allgemeinheit hat. Es liegt mir am Herzen, unseren Kanton weiter zu bringen und für die Menschen möglichst gute Rahmenbedingungen zu schaffen.

Gab es nach der Wahl irgendeinen Glückwunsch, an den Sie sich besonders gerne erinnern?

Es sind Hunderte von Glückwünschen auf verschiedenen Wegen eingegangen. Ich war rein schon von der Menge her überwältigt. Ich habe versucht, möglichst alle zu beantworten. Besonders aufgefallen ist mir eine selbstgezeichnete Glückwunschkarte. Es gab aber auch Überraschungen, was die Absender betrifft. So habe ich Zuschriften von Personen erhalten, die ich zum Beispiel noch von meiner Tätigkeit in der Privatwirtschaft her kannte und teilweise aus den Augen verloren habe.

Sie sind 24 Jahre in diesem Büro ein- und ausgegangen. Gibt es Dinge von besonderer Bedeutung, die Sie nach St.Gallen mitnehmen?

Es kommt darauf an, was mein Nachfolger vom Inventar behalten möchte. Ich würde aber gerne meine Pflanzen mitnehmen, eine davon besitze ich schon seit meinem ersten Arbeitstag.

Dann befindet sich hier ein Stein aus dem Bergwerk Gonzen, der mir etwas bedeutet. Einige Dinge werde ich eher nach Hause nehmen, andere wohl entsorgen. Ich verfüge auch über ein sehr umfangreiches Archiv an Unterlagen und Medienberichten.

Sie haben ein Büro mit viel Licht, Holz und Bildern. Muss ihr Arbeitsort auch ein Wohlfühlort sein?

Es ist mir schon wichtig, dass ich mich an meinem Arbeitsplatz wohl fühle. Jeder Regierungsrat darf sich für sein Büro in St.Gallen ein Bild aussuchen aus den Beständen des Kantons. Ich bin derzeit dabei, mit dem Amt für Kultur nach einem Bild zu suchen, das die Vielfalt des Kantons ausdrückt, und hoffe, dass wir fündig werden.

Beat Tinner in jungen Jahren, damals noch als Gemeindeammann (Aufnahme aus dem Jahr 1996). Heini Schwendener

Sie verfügen über Computer, Laptop, Drucker und mehr. Wie war die Infrastruktur vor 24 Jahren?

Als ich angefangen habe, hatte ich hier keinen Computer-Arbeitsplatz. Das habe ich sofort geändert. E-Mail hatten wir zuerst auch nicht, erst ab dem Jahr 1998.

Werden Sie täglich von Azmoos nach St. Gallen pendeln?

Eine Frage, die mir in jüngster Zeit sehr oft gestellt wird. Ich bleibe in Azmoos wohnhaft und werde zwischen meinem Wohnort und der Kantonshauptstadt pendeln.

Es ist auch so, dass ich als Regierungsrat oft an Sitzungen in den verschiedenen Kantonsteilen und auch in anderen Kantonen der Schweiz teilnehmen werde. So kann es sein, dass die Rückreise ins Werdenberg sogar kürzer ist,als nach St.Gallen. Ich hoffe, ab 2025 dann die noch zu erstellende, neue Haltestelle in Trübbach nutzen zu können. Diese hat mich als Gemeindepräsident beschäftigt und wird mein künftiges Departement bis zur Fertigstellung weiter beschäftigen.

Wie unterscheidet sich die Führung einer Gemeinde heute im Vergleich zu früher?

Es sind bedeutend mehr Abläufe durch den Gesetzgeber verfeinert worden, der Spielraum ist in Teilbereichen enger geworden, etwa in der Raumplanung. Es hat auch viele Veränderungen gegeben in Bezug auf Mitwirkungsverfahren und Bürgerrechte, etwa im Bau- oder Wasserbaugesetz.

Die Mitwirkungsrechte der Bürgerschaft haben die Geschäft aber nicht immer einfacher gemacht.

Beat Tinner übernimmt gerne Verantwortung und stellt sich in den Dienst der Allgemeinheit. Hanspeter Schiess

Sie haben Entscheidungen besser gemacht. In der Gemeinde Wartau sind wir in all den Jahren glücklicherweise von grösseren Einsprachenverfahren verschont geblieben, mit Ausnahme der kürzlich eingegangenen bzw. abgelehnten Einsprachen gegen eine 5G-Antenne. Die Information der Bürgerinnen und Bürger ist transparenter und schneller geworden. Was immer wichtig ist: Mit der Bürgerschaft korrekt umzugehen, den Anstand zu bewahren und bei der Sache zu bleiben.

Hinterlassen Sie in der Gemeinde Geschäfte, die sie noch gerne selbst zu Ende gebracht hätten?

Da die Entwicklung einer Gemeinde ein laufender Prozess und nie abgeschlossen ist, gibt es natürlich solche. Ich denke dabei an die Totalrevision der Richt- und Ortsplanung als Konsequenz des neuen Planungs- und Baugesetzes. Dieses Geschäft kann ich nicht mehr selbst abschliessen. Die Vollendung des Schulhausneubaus Feld in Azmoos wird ebenfalls nach meinem Abgang erfolgen, wie der Abschluss der Amphibienumsiedlung.

Hinterlassen Sie auch Geschäfte, um die Sie froh sind, dass Sie nicht selbst lösen müssen?

Es gab über all die Jahre keine Arbeiten, vor denen ich mich gescheut hätte. Herausforderungen sind da, um sie zu lösen.

In der Politik gilt es, mehrheitsfähige Lösungen zu finden, den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden und dies unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Könnte ich mit solchen Herausforderungen nicht umgehen und würde ich mich scheuen diese anzupacken, hätte ich mich jetzt bestimmt auch nicht als Regierungsrat zur Wahl gestellt.

Sie kennen in Wartau jeden Winkel. Gibt es spezielle Orte, wo Sie Erholung finden?

Die Gemeinde Wartau hat sehr viel zu bieten. Ich fühle mich hier wohl. Begehungen von Bachverbauungs-, Entwässerungs- oder Lawinenverbauungsprojekten waren für mich stets Momente, die nicht nur Arbeit waren, sondern zugleich Momente der Entspannung. Die Wartauer Hausberge Alvier, Gauschla und Gonzen sind für mich weitere Orte der Erholung.

Was wünschen Sie sich für die Gemeinde Wartau in Zukunft?

Der Gemeinde wünsche ich, dass sie weiterhin Sorge zur Landschaft und ihren Naturwerten trägt, die Dorfkerne pflegt und dafür sorgt, dass dort eine Innenentwicklung und damit ein zeitgemässes Wohnen ermöglicht wird. Das Wichtigste ist am Schluss, dass sich die Einwohnerinnen und Einwohner hier wohl und gut aufgehoben fühlen. Wenn dies der Fall ist, die Bevölkerung Vertrauen in die Gemeindeführung hat und das gesellschaftliche Leben passt, kommt es gut.

Setzt sich für Umweltanliegen ein, hier im speziellen im Kampf gegen Neophyten: Beat Tinner, gemeinsam mit dem Sarganser Gemeindepräsidenten Jörg Tanner. PD

Welchen Ratschlag haben Sie für Ihren Nachfolger?

Als abtretender Gemeindepräsident verzichte ich darauf, Ratschläge zu erteilen. Das kommt nicht gut an – zu Recht.

Gibt es eine spezifischen Wartauer Eigenschaft, die Sie mit in die Regierung nach St.Gallen nehmen?

In unserer Gemeinde habe ich die Politik der kleinen Schritte gelernt. Grössere Projekte muss man so portionieren, dass man den Inhalt vermitteln kann. Wichtig ist es, von Beginn weg die Zielsetzungen aufzuzeigen.

Wollen Sie der Politik bis ins Pensionsalter treu bleiben?

Ich bin jetzt 48 und frisch in die Regierung gewählt. Ich freue mich auf die neue Aufgabe und werde sie die nächsten vier Jahre ausführen.

Dann haben die Bürgerinnen und Bürger wieder die Wahl. Meine ganze Erfahrung und Schaffenskraft setze ich für den Kanton St.Gallen ein. Ich bin nicht der Typ, der seine Karriere über Jahre hinaus plant. Dies ist im politischen Umfeld ohnehin nicht möglich.