Sennwald: Bau einer Doppelmehrzweckhalle in Salez geplant

Dass nun eine Doppelhalle geplant wird, ist dem jahrelangen Einsatz der Interessengemeinschaft Mehrzweckhalle (IG-MZH) zu verdanken. «Ohne die IG-MZH wäre die Halle bereits abgerissen», sagt Paul Koch, Präsident der IG und der Volleyballgruppa Chrüzberg, gegenüber dem W&O. «Weder Vereine noch die Schule könnten heute und für ein bis zwei Jahre Bauzeit Sport ausüben in Salez. Dank unserem Einsatz konnten wir den Gemeinderat dazu bewegen, eine Abstimmung zu machen. Das Volk stand klar hinter einer Mehrfachhalle und hat sich damit quasi bei der IG für ihren Einsatz bedankt. Wir sind stolz auf unseren Einsatz und freuen uns über die Nutzung der bisherigen Halle, bis die neue Doppelhalle aufgebaut ist», so Paul Koch.

Der Gemeinderat habe im Herbst 2022 hinter verschlossenen Türen beschlossen, die kleinstmögliche Variante des Abstimmungsergebnisses umzusetzen. «Dies teilte er den Vereinen am 30. November mit», so Koch. Die IG-MZH hatte ursprünglich vorgeschlagen, auf der grünen Wiese südlich des Schulhauses zu bauen. Der nun vom Gemeinderat gewählte Standort auf dem Fussballplatz nördlich des Schulhauses sei sicher besser als am eigentlich vorgesehenen Standort der alten Halle und des roten Platzes. «Nach unserer Ansicht wäre es auf der anderen Seite aber einfacher und günstiger gewesen zu bauen, hätte keinerlei Einsprachen mit Einfamilienhausbesitzern zur Folge, der Schulraum könnte die nächsten Jahrzehnte locker etappenweise Richtung bestehende Turnhalle erfolgen.»

Nach der Austauschveranstaltung von Ende November bedankten sich die Vereine beim Gemeinderat für die Informationen. Sie sind einverstanden mit Hallentyp A und möchten konstruktiv mitarbeiten. Die Mitarbeit während der Planungsphase will die IG-MZH dem neu zu wählenden Vereinsvertreter überlassen. Dieser soll am 25. Januar um 19 Uhr bei einer Sitzung im Mehrzwecksaal beim Feuerwehrdepot Salez bestimmt werden. (ch)