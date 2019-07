Bauverbot im Frümsner Büsmig: «Das ist eine Enteignung» Von heute auf morgen verbietet der Kanton Neubauten in Weilerzonen. Die Gemeinde Sennwald wehrt sich. Corinne Hanselmann

Zum Weiler Büsmig gehören ältere Häuser, aber auch Neubauten, die erst in den vergangenen Jahren entstanden sind. Bild: Corinne Hanselmann

Ab sofort müssen sämtliche Bauvorhaben in Weilerzonen durch das kantonale Amt für Raumentwicklung und Geoinformation (Areg) beurteilt werden – Neubauten sind verboten. Ein Brief informierte die Besitzer von Grundstücken im Weiler Büsmig – gelegen zwischen Frümsen und Sennwald – kürzlich über diese Praxisänderung im Baubewilligungsverfahren.

Im Jahr 2004 wurde im kantonalen Richtplan für den Büsmig eine rechtskräftige Weilerzone definiert. Nach kantonalem Baugesetz dient diese dem Erhalt bestehender Kleinsiedlungen ausserhalb des Siedlungsgebiets. Auch im kommunalen Baureglement ist die Zone definiert. Bauten für das Wohnen, mässig störendes Gewerbe und Landwirtschaftliche Betriebe sind zulässig. Gemäss der Wegleitung des Areg zur Ausscheidung von Weilerzonen sollen Neubauten im Grundsatz nur zur Schliessung von Baulücken zugelassen werden. Im vergangenen März hat der Kanton St. Gallen diese Wegleitung angepasst – Neubauten sind nun explizit «nicht möglich».

Der Kanton stützt sich auf einen Bundesgerichtsentscheid aus Arosa. Dabei ging es um eine Gebäudegruppe mit ein paar Alphütten auf 1900 Metern über Meer.

Einen Tag vor dem Schreiben hätte die Gemeinde noch bewilligt

Gar nicht einverstanden mit dieser Änderung ist der Sennwalder Gemeindepräsident Peter Kindler. Geschickt hat den Brief mit dieser Information Regierungsrat Marc Mächler, der dem Baudepartement vorsteht. Zuvor war die Gemeinde für Bewilligungen in der Weilerzone zuständig. «Hätte sich jemand einen Tag vor diesem Brief beim Bauamt informiert, ob er im Büsmig bauen kann, hätten wir ihm gesagt ‹selbstverständlich›. Einfach mit der Einschränkung, dass man sich den bestehenden Bauten etwas anpassen muss in der Weilerzone. Jetzt ist die Weilerzone gleichgestellt mit der Landwirtschaftszone, mit allen Nachteilen – Vorteile gibt es keine», so Kindler. Rund 20 Grundstückbesitzer sind im Büsmig von der Praxisänderung betroffen.

Die Gemeinde Sennwald wartet auf den Bescheid des Areg zu zwei Baugesuchen. (Bild: Corinne Hanselmann)

Mögliche Lösung ist die Umzonung in Kernzone

«So etwas habe ich noch nie erlebt. Das ist eine Enteignung. Ich finde das rechtsstaatlich höchst bedenklich», sagt Kindler. «Eine mögliche Lösung wäre die Umzonung des Weilers in die Kernzone. Wir sind derzeit an der Gesamtüberarbeitung des Zonenplans und haben dies im Richtplan bereits so vorgesehen.» Dieser befindet sich derzeit beim Kanton in einer Vorprüfung. Die Gemeinde erwartet den Bescheid bis kommenden Herbst. «Ich werde den Büsmig sicher nicht als Bauzone streichen», sichert Kindler den Grundstückbesitzern seine volle Unterstützung zu. Entscheiden wird aber letztendlich der Kanton.

Nach dem Infoschreiben des Baudepartements hat die Gemeinde Sennwald eine juristische Stellungnahme erstellen lassen und diese den Grundeigentümern zugestellt.

«Mich stört, dass sich der Kanton auf einen Bundesgerichtsentscheid zum Weiler Fondei auf 1900 Metern beruft.»

«Das Bundesgericht beurteilt immer einzelfallweise und gemäss unseren Abklärungen kann der Kanton das nicht einfach generell auf alle Weiler anwenden», so Kindler.

Zwei Baugesuche für den Weiler Büsmig befinden sich derzeit in der Prüfung beim Areg. Sie gingen erst kurz nach der Praxisänderung bei der Gemeinde ein, «sonst hätten wir das noch bewilligen können, denn bisher war die Gemeinde zuständig». Kindler erwartet den Bescheid des Areg nicht vor Mitte August. «Es bleibt abzuwarten, wie das Amt entscheidet und wie kulant sich der Kanton jetzt verhält.»

Grundbesitzer können Rechtsmittel ergreifen

Die Grundeigentümer können erst gegen eine allfällige Zuweisung ihrer Grundstücke zur Weilerzone im Rahmen der Gesamtüberarbeitung des Rahmennutzungsplans (Zonenplan und Baureglement) Rechtsmittel erheben und einerseits die Einzonung in eine Bauzone verlangen, erklärt der Gemeindepräsident weiter. Andererseits können sie die Bestimmung im Baureglement, die das von der Regierung geforderte Verbot von Neubauten in Weilerzonen umsetzt, anfechten.

Grundeigentümer, für deren Grundstücke ein Baugesuch hängig ist, können gegen eine allfällige Verweigerung der Zustimmung zur Baubewilligung durch das Areg beziehungsweise gegen die darauf gestützte Abweisung ihres Baugesuchs durch die Gemeinde Rechtsmittel erheben.

Zur Begründung können sie geltend machen, dass die derzeit gültigen kantonalen und kommunalen Vorschriften Ersatzneubauten und ausnahmsweise Neubauten zur Schliessung von Baulücken in der Weilerzone zulassen, bundesrechtskonform sind und nicht der – stark einzelfallbetonten – bundesgerichtlichen Rechtssprechung widersprechen.

Land ist plötzlich bedeutend weniger wert

Auch Grundeigentümer, die nicht in naher Zukunft bauen wollen, sind betroffen, ist ihr Land als Nichtbauzone doch plötzlich bedeutend weniger wert. In diesem Zusammenhang könnte es durchaus zu Entschädigungsklagen gegen den Kanton kommen.

Weitere Weiler im Werdenberg sind Murris in der Gemeinde Wartau und Untergatter in der Gemeinde Grabs.