Baustopp für den Biber in Gams: Ein Elektrodraht soll verhindern, dass ein geschützter Biberdamm immer höher wird Die Biberpopulation im Werdenberg nimmt beständig zu, damit verbunden sind Vor- und Nachteile. Von Trübbach bis Rebstein leben etwa 30 bis 40 Biber. Das sind sechs bis acht Familien.

Michael Braun 02.11.2020, 11.00 Uhr

Die fleissigen Baumeister sind nach ihrer Ausrottung im 19. Jahrhundert heute wieder im Werdenberg heimisch. Bild: Christof Sonderegger

Ein fleissiger Nager ist seit einiger Zeit am Bau einer neuen Bleibe in der Simmi, unterhalb der ARA Gams. Doch sein aus Ästen und Lehm neu geschaffener Damm gefällt nicht allen.

Das Gewässerunternehmen Gams beauftragte daher in Absprache mit Wildhüter Josef Koller den Werkhof, den fleissigen Baumeister mit einem Elektrodraht auszubremsen. Man will damit verhindern, dass der Biber die Simmi noch höher staut und so Probleme auftauchen. In den nächsten Wochen wird beobachtet, ob die Massnahme die gewünschte Wirkung zeigt.



Der Baumeister soll vergrämt werden

«Wir gehen davon aus, dass sicher ein Biber oberhalb des angesprochenen Dammes in einem Erdbau lebt», sagt Arno Puorger vom Amt für Natur, Jagd und Fischerei. Es handle sich mit grosser Wahrscheinlichkeit um einen sogenannten Hauptdamm. Dabei gräbt sich der Biber unterhalb der Flussböschung eine Höhle, deren Eingang, geschützt vor Feinden wie Fuchs und Marder, unter Wasser liegt.



Der Elektrodraht soll den Biber vergrämen. Bild: Damian Rohner

Mit dem Elektrozaun soll der Biber vergrämt werden, sodass er den Ausbau des Dammes einstellt und sich möglichst an einem anderen Ort erneut ans Werk macht.

«Dies ist eine der Massnahmen, die bei Problematiken mit Biberdämmen am häufigsten angewandt wird.»

«Ein Elektrozaun ist schnell unterhaltsam und neben Drainage eine der wenigen Möglichkeiten die Wasserhöhe zu regulieren.» Denn sowohl die Tiere selbst als auch deren Dämme und Behausungen sind geschützt. Das Eingreifen in Dämme ist ohne Bewilligung, die nur bei drohenden Schäden erteilt wird, illegal und wird bestraft.



Problem für die Rietentwässerung

Der Nager darf trotz Schutz nicht ungehemmt weiterarbeiten. «Wir mussten aufgrund der angesagten starken Niederschlägen handeln. Wir konnten nicht warten bis der Biber das Wasser noch höher staut», sagt Puorger. Biberdämme in flachen Gewässern können vor allem die Rietentwässerung gefährden und somit Hochwasser verursachen.



«Wenn sich das Wasser bis über die Drainageleitungen staut, kann die Umgebung nicht mehr ausreichend entwässert werden.»

Das könne Folgen für die Ernten der angrenzenden Felder, sowie Einsturzgefahr für benachbarte Strassen bedeuten. «Sobald der elektrische Draht wieder weg ist, wird sich der Biber wahrscheinlich erneut an die Arbeit machen», sagt Puorger. Die Nagetiere arbeiten ständig und gestalten als fleissige Bauherren somit als eines von wenigen Tieren ihre Umgebung selbst.

Die grössten in der Schweiz heimischen Nagetiere fühlen sich im Werdenberg besonders wohl. Mehrere Familien leben und vermehren sich im Werdenberg und werden wohl auch im kommenden April und Juni Nachwuchs hervorbringen. «Um wie viele Tiere es sich handelt, ist schwierig zu sagen. Hierfür wird im kommenden Winter ein nationales Bibermonitoring erstellt», stellt Wildhüter Josef Koller fest.



Im Werdenberg hat es noch Platz für mehr Nager

Die perfekt an den Lebensraum Wasser angepassten Tiere leben mit ihrem Partner und zwei Jungtiergenerationen in Familienbanden. Erblickt eine neue Generation das Licht der Welt, müssen die ältesten geschlechtsreifen Biber das elterliche Revier verlassen. «Wenn die Jungbiber abwandern, ziehen sie relativ weit weg von ihrem Heimrevier», sagt Arno Puorger vom Amt für Natur, Jagd und Fischerei.

«Im Moment ist der Lebensraum auch im Werdenberg nicht vollständig besiedelt. Regulierungen sind kein Thema.»

Das im 19. Jahrhundert ausgerottete Tier fand nach Wiederansiedlungen am Bodensee seinen Weg bis ins Werdenberg. Von Zeit zu Zeit kommt es zu Interessenskonflikten zwischen den rund 40 Kilo schweren Tieren und den Menschen.



Stauungen können Drainageleitungen unter Wasser setzen

Mit seinen aus aufgeschichteten Ästen bestehenden, mit Schlamm, Erde, Schilf und Gräsern abgedichteten Dämmen, kann der Biber Überschwemmungen hervorrufen. Vor allem im stark meliorierten Werdenberg können die bis zu 1.5 Meter hohen Staudämme Drainageleitungen unter Wasser setzen, was das Abfliessen des Wassers verhindert. Puorger sagt:

«Das kann grosse Feldfruchtausfälle auf den angrenzenden Feldern bewirken».

Durch ihre Wohnkessel, die in die Uferböschung hineingegraben werden, können auch Strassen absacken. Da sowohl der Nager als auch seine Dämme geschützt sind, werden sie nur im äussersten Notfall entfernt. «Wir treffen immer die Massnahmen, die uns am verhältnismässigsten erscheinen. Zudem handeln wir immer nach dem schweizerischen Biberkonzept», sagt Arno Puorger.

Der Biber gestaltet einen Lebensraum nicht nur für sich

Biber, die bis zu 15 Minuten unter Wasser bleiben können, bringen neben einigen Nachteilen auch einen grossen ökologischen Mehrwert mit sich. Arno Puorger stellt fest:

«Ein Biberdamm bietet verschiedensten Lebewesen einen Lebensraum».

Im angestauten Teich hinter dem Biberdamm fühlen sich Amphibien sehr wohl. Das Stauwerk selbst bietet Unterschlupf für verschiedene Reptilien. «Es wurde beobachtet, dass in der Nähe von Biberdämmen ausserordentlich viele Libellenarten vorhanden sind.

Biberdämme bieten anderen Tieren, wie etwa bedrohten Libellenarten, einen Lebensraum. Bild: Christof Sonderegger

Auch Wasser- und Watvögel profitieren von der Landschaftsgestaltung des Bibers.» Zu sehen bekommt man die nacht- und dämmerungsaktiven Nagetiere jedoch nur selten. «Biberdämme sind meist auch kein Hindernis für die Fischgängigkeit», resümiert Arno Puorger.