Barbara Dürr (CVP, Gams): «Das konnten wir nicht unbedingt erwarten» Die CVP Werdenberg ist erfreut über den Zuwachs an Wählerstimmen im Wahlkreis. Armando Bianco 09.03.2020, 05.00 Uhr

Zufriedene Gesichter bei der CVP Werdenberg: Parteipräsident Christoph Steuble und die wiedergewählte Barbara Dürr im Gespräch an der Wahlfeier in Gams. Armando Bianco

Die Stimmung an der gestrigen Wahlfeier der CVP Werdenberg im «Schäfli» Gams war entspannt. Kein Wunder, hat die Regionalpartei im Wahlkreis Werdenberg doch 2,1 Prozent Wähleranteil hinzugewonnen. Die wiedergewählte Kantonsrätin Barbara Dürr (Gams) war einerseits sehr erfreut über ihr eigenes Resultat, vielmehr aber noch über den Zuwachs der Regionalpartei, und darüber hinaus auch noch über die zwei deutlich gewählten Regierungsräte Bruno Damann und Susanne Hartmann.

«Das konnten wir nicht unbedingt erwarten. Ich glaube, dass die CVP in den letzten vier Jahren seriöse und gute Arbeit geleistet hat. Und wir hatten eine gute Mischung an Persönlichkeiten und jungen Leuten auf unserer Liste.»



Die tiefe Wahlbeteiligung sei etwas ernüchternd. «Kantonspolitik bewegt offenbar nicht so. Dabei hat auch das direkten Einfluss auf unser Leben. Nach den intensiven Nationalratswahlen letzten Herbst hatte der eine oder andere vielleicht auch mal genug», analysiert Barbara Dürr im Gespräch mit dem W&O. Es habe, abgesehen von der aktuellen Spitaldebatte, auch keine kantonalen Themen von grosser Ausstrahlung gegeben.



Den Zuwachs vom letzten Herbst bestätigt

Christoph Steuble, Präsident der CVP Werdenberg, ist sehr zufrieden mit dem Abschneiden seiner Partei in der Region. «Unser Minimalziel war, den Sitz von Barbara Dürr mit einem Vollmandat durchzubringen. Darüber hinaus wollten wir auch die 2,2 Prozent Zuwachs der letzten Nationalratswahlen in der Kantonsratswahlen wiederholen, was uns gelungen ist. Das passt für den Moment. Mit Blick in die Zukunft wollen wir schauen, was nach oben noch möglich ist. Wahlkampftechnisch hat uns die Liste der EVP natürlich geschadet, aber Neid kommt da nicht auf.»

Als «perfekt» bezeichnet er das gestrige Abschneiden von Bruno Damann mit dem besten Resultat in der Regierungsratswahl, und dass Susanne Hartmann als einzige Neue im ersten Wahlgang den Sprung in die Regierung geschafft hat.

Auf Anhieb eine Lösung gegen die tiefe Wahlbeteiligung hat auch Christoph Scheuble an diesem Tag nicht parat. «Da darf keine Partei zufrieden sein. Vielleicht sind die Leute derzeit einfach mit anderen Dingen beschäftigt.» Barbara Dürr ergänzt dahingehend, dass man das Volk vielleicht auf einer anderen Ebene abholen muss in Zukunft, und nennt dabei als Beispiel das Vorgehen von jungen Politikern, die sich und ihre Ideen auf eine andere Art präsentieren.