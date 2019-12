Unbekannte sprengen Raiffeisen-Bancomat in Sevelen und fliehen mit der Beute In der Nacht auf Donnerstag haben Unbekannte den Bancomaten der Raiffeisenbank in Sevelen gesprengt. Dabei entstand Sachschaden von über 100'000 Franken. 12.12.2019, 08.38 Uhr

Unbekannte sprengten den Bancomaten der Raiffeisenbank Sevelen. Bild: Reto Vincenz

(wo, evw) Wie «20 Minuten» am Donnerstagmorgen berichtet, haben Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag einen Bancomaten der Raiffeisen-Bank in Sevelen gesprengt.