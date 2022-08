Balgach: Interesse an Hochwasserschutzprojekt Binnenkanal

Balgach/Diepoldsau Grosses Interesse unter den Anwohnerinnen und Anwohnern für das 44-Millionen- Franken-Projekt «Hochwasserschutz Binnenkanal» Fast 100 Leute besuchten die Informationsveranstaltung zum Hochwasserschutzprojekt Binnenkanal. Reto Wälter 18.08.2022, 05.00 Uhr

Willy Gerber aus Balgach stellte gleich einige Fragen. Bild: Reto Wälter

Zweieinhalb Stunden dauerte der Anlass in der Oberstufe Mittelrheintal- Aula in Heerbrugg, vor allem auch deshalb, weil sich nach der Vorstellung des Projekts zahlreiche Fragestellende meldeten und ihnen auch ausführlich Antwort gegeben wurde. Das Drosselbauwerk bei den «Drei Brücken» in Balgach als Herzstück des 44-Millionen- Franken-Projekts wird in erster Linie helfen, damit Widnau und Au nicht überschwemmt werden. Sie waren auch besonders betroffen von den Hochwassern 1999, 2013 und 2017.